Tragedia en Año Nuevo: un colectivo atropelló a una moto y murieron dos personas en Palermo

Al arribar al lugar, el personal constató que los dos ocupantes de la moto, de 30 y 50 años, se encontraban sin signos vitales.

Dos personas murieron en un choque fatal en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba, en el barrio porteño de Palermo. En el siniestro participaron una moto y un colectivo. Hay gran operativo en la zona.

El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de enero de 2026 a las 8.30 cuando, conforme a las primeras informaciones, una moto con dos personas a bordo cruzaron el semáforo en rojo y fueron atropelladas por un colectivo de la línea 166 que iba por el Metrobús.

Hay un amplio operativo de Policía de la Ciudad y personal del SAME. Ambas avenidas están cortadas al tránsito en su totalidad.

Controles de alcoholemia en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires se realizaron controles de alcoholemia en torno a los festejos por Año Nuevo y las autoridades confirmaron que a 38 conductores se les retuvo la licencia, tratándose así de una baja en la tasa de positividad.

Entre la noche del 31 de diciembre y el 1° de enero se llevaron a cabo más de cinco mil testeos en toda Capital Federal y del total 38 conductores dieron positivo.

Esta cifra permitió evidenciar que la tasa de positividad bajó al 0,77% contra 0,97% de promedio anual.

En más de 30 controles se registraron 12 casos de conductores con dopaje mayor a 1 g/l, por lo que se los inhabilita para manejar entre 4 meses y 2 años, mientras que 26 dieron con dosaje entre 0,5 g/l y 0.99 g/l, por lo que la prohibición de circulación es entre 2 y 4 meses).

Control de alcoholemia en Palermo, dijo El vinagre me hizo mal

“En total se retuvieron 41 licencias. El dosaje de alcoholemia más elevado fue en un conductor con 2,62 g/l de alcohol en sangre”, detallaron.

Durante 2025, los Agentes de la Dirección de Tránsito llevaron adelante más de 490 mil controles de alcoholemia. La realización de los test permitió reducir progresivamente la tasa de positivos: 1,76% en 2020, 1,67% en 2021, 1,52% en 2022, 1,20% en 2023, 1,16% en 2024 y 0,97% en 2025.

A las personas que dan positivo en un control se les retira la licencia por un mínimo de dos meses y, para recuperarla, deben hacer un taller de seguridad vial. También se les labra una multa.

Actualmente, en la Ciudad los límites son 0,5 g/l para conductores de autos particulares; 0,2 g/l para motociclistas y 0,5 g/l para su acompañante, y 0,0 g/l para principiantes y conductores profesionales.