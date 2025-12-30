Tragedia en el río Paraná: encontraron el cuerpo del argentino que había desaparecido tras el naufragio de una embarcación

Los restos de Roberto Encina fueron encontrados por pescadores. Tres mujeres murieron ahogadas, mientras que dos menores fueron rescatados con vida.

Encontraron el cuerpo del argentino desaparecido tras el naufragio en el Paraná. Foto: Facebook / SUR FM 104.7

Pescadores argentinos encontraron este lunes el cuerpo sin vida de Roberto Encina, el hombre de 52 años que estaba desaparecido tras el naufragio de una embarcación en el río Paraná, a la altura del departamento paraguayo de Ñeembucú.

Tras el hallazgo, ya son cuatro las víctimas fatales del accidente, ya que tres mujeres, entre ellas una menor de 18 años, murieron ahogadas en el incidente.

Damiano Cano, jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito, le comentó a la agencia EFE que pescadores argentinos avistaron el cuerpo del hombre de 52 años flotando en el río y lo trasladaron a territorio de su país, donde un familiar lo reconoció.

Tragedia en el río Paraná. Foto: ABC Color/NA

“ “Más detalles no tenemos”, agregó el funcionario paraguayo.

Encina iba a bordo de una embarcación junto a otras cinco personas, incluidos tres menores, que el domingo regresaba a Argentina después de haber pasado el día en una de las islas de Ñeembucú, donde compartió con amigos y jugó un torneo aficionado de fútbol.

En el naufragio también murieron las paraguayas Sandra Maidana y Luz Maidana, según el medio Última Hora, aunque las autoridades habían dicho en un primer reporte que todas las víctimas mortales eran de nacionalidad argentina.

Igualmente perdió la vida una adolescente de 16 años, de nacionalidad argentina, mientras que otros dos menores de edad -también argentinos- sobrevivieron al naufragio y fueron auxiliados por pescadores paraguayos. Todos eran residentes de Parahe Yahapé, una localidad rural de la provincia argentina de Corrientes.

Los detalles del hundimiento en el Paraná

Cano indicó que el naufragio se produjo cerca de las 23.00 (hora local) del sábado, cuando la lancha viajaba de regreso a la Argentina después de que los pasajeros pasen el día en una de las islas turísticas de la zona.

“Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, dijo el funcionario.

Asimismo, apuntó que la embarcación no era “apta” para la navegación por la fuerte corriente que se produce con las lluvias en el río Paraná.