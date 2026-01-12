Rugbiers detenidos por golpiza en Pinamar. Foto: Instagram

La localidad de Pinamar fue escenario de una brutal golpiza protagonizada por tres rugbiers cordobeses contra tres jóvenes santafesinos. El violento enfrentamiento ocurrió a la salida del reconocido boliche Boutique.

Sin embargo, lo llamativo del caso es que los seis involucrados se alojaban en el mismo complejo de departamentos y habían compartido la “previa” antes de asistir al local bailable.

Los detenidos fueron identificados por la policía como Karim “Pocha” Safadi, Agustín García y M.C.C. El único de los tres que es menor de edad fue entregado a un adulto responsable y se prevé que será sobreseído por lo corto de la pena, mientras que los dos mayores fueron imputados por lesiones leves en la Comisaría 2ª de Pinamar.

Según trascendió, los tres detenidos formaban parte del M17 de los Doguitos, una de las categorías juveniles de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR).

Por su parte, las víctimas son tres jóvenes oriundos de Casilda, Santa Fe, de 18, 19 y 20 años. Sufrieron de “hematomas y contusiones varias” y requirieron asistencia médica. Así, la causa fue caratulada como “lesiones leves” y la Justicia busca determinar si hubo más personas involucradas en la golpiza.

Cómo fue el hecho y cómo sigue la investigación

La golpiza se dio sobre la calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, a menos de diez cuadras del muelle de Pinamar. Según fuentes del lugar, los tres detenidos no serían los únicos involucrados ya que estos rugbiers se encontraban de vacaciones junto a un grupo numeroso de jóvenes.

Rugbiers detenidos Foto: Fuentes policiales

Cuando ocurrió el hecho, una persona llamó al 911 y la policía intervino inmediatamente, reduciendo y deteniendo a los tres involucrados en la agresión.

La Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 y la UFI N°5 de Pinamar llevará a cabo la causa e investigación que comenzó con efectivos del Operativo Sol.

Qué dicen los testigos del hecho

Fuentes que presenciaron el hecho detallaron que “los cordobeses y santafesinos hicieron la ‘previa’ juntos, pero el dueño los echó del lugar porque tenían la música fuerte y todos juntos se fueron caminando hasta el boliche Boutique”.

Después, parecería ser que el motivo de la pelea fue que “a los cordobeses si les tocás el pelo de una determinada manera tienen que pelearse”, según la fuente. Uno de los santafesinos le habría tocado el pelo a un rugbier, “se desconocieron” y comenzaron a los golpes, detalla.

“Los acusados integraban un grupo numeroso de jóvenes, quienes increparon y atacaron a golpes a las víctimas en plena vía pública, provocándoles hematomas y contusiones", agregaron.