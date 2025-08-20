Ataque homófobo en Palermo: un joven fue brutalmente golpeado y sufrió una doble fractura de mandíbula

Juan Sabín denunció que dos hombres lo agredieron a la salida de un boliche, por lo que tendrá que someterse a una operación.

Juan Sabín, el joven que sufrió un ataque homófobo. Foto: Redes sociales

Un joven de 24 años sufrió un violento ataque homófobo en Palermo. Se trata de Juan Sabín, que denunció que fue golpeado de tal manera que padeció la doble fractura de mandíbula.

El hecho se registró en la madrugada del pasado sábado, cuando junto con un amigo, esperaban un auto en el Paseo de la Infanta tras salir de un boliche, a pocos metros de Avenida del Libertador.

Un joven denunció un ataque homófobo en Palermo. Foto: Redes sociales

El joven que lo acompañaba se encontraba afectado por la noticia de la muerte de su abuela, por lo que esperaban trasladarse en un auto. En ese momento, aparecieron dos hombres que lanzaron un violento ataque.

En primer lugar, se burlaron de su amigo, con una imitación de su llanto. Esto hizo que Juan intente frenar la situación, marcando la maldad de estos hombres que se burlaban de la tristeza que estaba atravesando.

Sin embargo, allí comenzó el infierno: automáticamente los dos se lanzaron contra el joven y lo tiraron en el piso. “Dejámelo a mí, yo siempre quise pegarle a uno de estos”, dijo uno de los atacantes cuando él ya estaba en el piso, según relató.

La imagen de los estudios tras el violento ataque homófobo en Palermo. Foto: Redes sociales

“Los golpes fueron tan fuertes que me generaron una doble fractura de mandíbula”, denunció en sus redes sociales. Y agregó: “No me quería robar. Solo me querían pegar por puto. Me quisieron matar”.

Además, compartió imagen de las placas que le realizaron y que marcan el daño causado. “Me dejaron toda la cara desfigurada y me da vergüenza mostrarme. Necesito usar placas en la mandíbula por la magnitud de los golpes”, escribió también.

Juan Sabín indicó que las placas que se debe colocar cuestan 7 millones de pesos, por lo que pidió donaciones en sus redes. Producto de los daños que le ocasionaron los golpes, se debe realizar una cirugía maxilofacial con placas de titanio.

Los mensajes de María Becerra y Lali Espósito por el ataque homofóbico en Palermo. Foto: Instagram

Luego del ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital odontológico José Dueñas, para luego ser llevado al hospital Piñero.

El caso se hizo viral en las redes sociales, mostrando mucho repudio por lo ocurrido. Figuras como Lali Espósito y María Becerra compartieron el caso en sus historias de Instagram, por lo que ganó mucha difusión y pudo alcanzar la cifra necesaria para poder operarse.

Mientras tanto, la víctima pide ayuda para hallar a los agresores, con la búsqueda de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el hecho.