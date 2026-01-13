El niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: Facebook/Bettiana Delfina.

Un grave accidente de tránsito arruinó la temporada de verano en Pinamar. Estos siniestros son cada vez más comunes en la zona, en especial en el sector de La Frontera, un área habitual para la circulación de vehículos 4x4. Esta vez, un UTV rojo y una camioneta Volkswagen Amarok blanca protagonizaron un violento choque frontal.

Como consecuencia, un niño de 8 años resultó con heridas de extrema gravedad y permanece en estado crítico.

Según trascendió, la violencia del choque obligó a realizar maniobras de reanimación al menor en el lugar del siniestro. La primera asistencia fue brindada por una médica que se encontraba circunstancialmente en la zona al momento del accidente.

Ante este hecho, los vecinos de la zona denuncian que es “tierra de nadie” y que son accidentes que se pueden prevenir, ya que pasan muy seguido en la temporada de verano.

Choque en Pinamar. Foto: eltrece

El estado de salud del menor

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde ingresó en estado de inconsciencia y con una grave lesión craneal. Actualmente, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado.

En el rodado menor también viajaba una mujer, que conducía el UTV, y un hombre que resultó con heridas de consideración en su rostro producto de la colisión frontal.

Choque en Pinamar. Foto: NA

Las medidas que tomó la justicia tras el choque

Las autoridades policiales y judiciales ya iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del siniestro y establecer las responsabilidades de los conductores.

El foco de las pericias está puesto en verificar si ambos vehículos circulaban por las áreas permitidas y si cumplían con las normas de seguridad obligatorias para el tránsito en zonas de médanos. Por el momento, los conductores de la Amarok y del UTV quedaron a disposición de la justicia para prestar declaración testimonial.