Un hombre perdió el control de su auto en Flores, chocó contra un árbol y terminó detenido

El hecho ocurrió sobre la calle Culpina, entre Tandil y Remedios. Una persona debió ser asistida por los médicos.

Choque en el barrio de Flores Foto: NA

Un conductor perdió esta mañana el control de su vehículo, chocó contra un árbol en el barrio porteño de Flores y debió ser asistido por los médicos, a la vez que fue demorado por la Policía.

El accidente se registró en la mañana de este viernes en la calle Culpina, entre Tandil y Remedios, del mencionado barrio capitalino, donde, por causas que se tratan de establecer, un automóvil rojo cruzó la bicisenda y terminó colisionando contra un árbol.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió heridas por lo que debió asistidos por médicos del SAME, mientras que además fue demorado por la Policía que trabajó en el lugar. Las calles fueron cortadas por los trabajos de los investigadores, que intentan reconstruir el hecho.

Choques y heridos en CABA tras los festejos de Nochebuena: al menos ocho accidentes viales

Según informó la Policía de la Ciudad, se registraron al menos ocho accidentes durante la mañana posterior a los festejos, dos de ellos de gravedad. Un conductor quedó atrapado en su vehículo luego de chocar contra una grúa y otro siniestro dejó a un motociclista internado en grave estado.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el barrio de Belgrano, donde un automóvil chocó violentamente contra una grúa en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y la calle Sucre. El hecho se produjo durante la madrugada y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

Accidente en Belgrano. Foto: TN.

Como consecuencia del impacto, los airbags del vehículo se activaron y el conductor quedó atrapado dentro del habitáculo. Personal de los Bomberos de la Ciudad debió intervenir para realizar tareas de rescate y lograr liberar al hombre, quien presentaba heridas de consideración.

En el lugar también trabajó una ambulancia del SAME, que asistió a la víctima y la trasladó a un hospital de la zona para una evaluación médica más profunda.