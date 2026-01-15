Policía de Mar del Plata. Foto: NA.

Se vivieron momentos de terror en Mar del Plata, cuando un delincuente robó un auto con una bebé de tres meses en su interior. El hecho ocurrió en el barrio San Juan y se desplegó un operativo policial para lograr localizar a la menor, quien fue devuelta a su familia sana y salva.

El episodio sucedió cerca de las 4 de la tarde del miércoles, cuando el padre de la bebé había dejado estacionado su Ford Focus en marcha frente a un almacén de la zona para ingresar a hacer una compra rápida y, en ese momento, un desconocido se subió al vehículo y huyó por la calle Olazabal.

Robaron un auto en Mar del Plata Foto: captura Google Maps.

Al advertir lo sucedido, el hombre dio aviso inmediato al 911 y alertó que su hija se encontraba dentro del automóvil robado. Pese a tomar conocimiento de la presencia de la menor, el delincuente continuó la fuga, lo que intensificó la búsqueda policial.

De acuerdo con lo informado en el medio 0223, el operativo finalizó minutos después, cuando fue hallado cerca del barrio Centenario. Personal de la Prefectura Naval Argentina asistió a la bebé, que se encontraba en buen estado de salud, y la acompañó hasta el reencuentro con su familia.

Violencia en Pinamar: detuvieron a tres rugbiers cordobeses por atacar a jóvenes santafesinos por “una tocada de pelo”

La localidad de Pinamar fue escenario de una brutal golpiza protagonizada por tres rugbiers cordobeses contra tres jóvenes santafesinos. El violento enfrentamiento ocurrió a la salida del reconocido boliche Boutique.

Sin embargo, lo llamativo del caso es que los seis involucrados se alojaban en el mismo complejo de departamentos y habían compartido la “previa” antes de asistir al local bailable.

Rugbiers detenidos por golpiza en Pinamar Foto: Instagram

Los detenidos fueron identificados por la policía como Karim “Pocha” Safadi, Agustín García y M.C.C. El único de los tres que es menor de edad fue entregado a un adulto responsable y se prevé que será sobreseído por lo corto de la pena, mientras que los dos mayores fueron imputados por lesiones leves en la Comisaría 2ª de Pinamar.

Según trascendió, los tres detenidos formaban parte del M17 de los Doguitos, una de las categorías juveniles de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR).

Por su parte, las víctimas son tres jóvenes oriundos de Casilda, Santa Fe, de 18, 19 y 20 años. Sufrieron de “hematomas y contusiones varias” y requirieron asistencia médica. Así, la causa fue caratulada como “lesiones leves” y la Justicia busca determinar si hubo más personas involucradas en la golpiza.