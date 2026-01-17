Hotel Ker de Recoleta. Foto: Google Maps

Gisela de Yurka, la mujer de 41 años que fue hallada muerta en un hotel de Recoleta junto a su hijo de siete años, tenía once cortes en los antebrazos y dos en el cuello, segun reveló la autopsia.

El menor identificado como Gabriel Saru Ovejero y su madre estaban en la bañera de la habitación 306, sin vida, cuando personal del hospedaje ingresó al cuarto porque no habían tenido novedades de los huéspedes que debían hacer el registro de salida.

Encontraron muertos a una mujer de 41 años y a su hijo de 7 en un hotel de Recoleta. Foto: Google Maps

Albergados en el lugar emplazado en Marcelo T. de Alvear al 1300 desde el pasado 15 de enero, Yurka y Saru Ovejero estaban junto a “un bisturí en una jabonera y dos jeringas de insulina”, según informaron.

Los cortes en el cuerpo de la madre fueron constatados por los peritos oficiales que aún investigan la causa de la muerte de ambos ya que no se observaron ingresos violentados y la habitación no estaba revuelta.

Fueron hallados muertos en un hotel de Recoleta Foto: Facebook de Gisela

La maestra y su hijo eran buscados por familiares desde el 15 de enero pasado, cuando difundieron un comunicado en donde pedían por la pronta aparición de ambos.