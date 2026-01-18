Fueron hallados muertos en un hotel de Recoleta Foto: Facebook de Gisela

Luego del hallazgo de los cuerpos de Gisela de Yurka, una mujer de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7, en un hotel de Recoleta, los investigadores dieron a conocer las primeras hipótesis del macabro caso.

Ambos fueron encontrados dentro del baño de un hotel alojamiento, donde había una gran cantidad de sangre, un bisturí, dosis de insulina y jeringas. Según trascendió, el niño habría muerto primero y su cuerpo presentaba signos compatibles con una asfixia por sumersión.

Encontraron muertos a una mujer de 41 años y a su hijo de 7 en un hotel de Recoleta. Foto: Google Maps

En tanto, la madre falleció posteriormente y tenía múltiples lesiones autoinfligidas: 11 cortes en ambos antebrazos y otros dos en el cuello.

Ante este escenario, los investigadores apuntan a un crimen seguido de suicidio. Tras los resultados de la autopsia, se cree que Gisela de Yurka habría matado a su hijo y que luego habría fallecido a causa de una descompensación.

Según datos preliminares de las autopsias difundidos por TN, “el menor murió por ahogamiento y por un cuadro de hipoglucemia”. En tanto, la mujer falleció por un “mecanismo mixto”, que incluyó hipoglucemia, las heridas cortantes y asfixia.

La maestra y su hijo eran buscados por familiares desde el 15 de enero pasado, cuando difundieron un comunicado en donde pedían por la pronta aparición de ambos.

El aviso publicado en redes sociales Foto: Instagram

En la causa interviene la Fiscalía Criminal Correccional 59, a cargo de la fiscal Laura Belloqui.

Quiénes eran la mamá y el nene encontrados muertos en un hotel de Recoleta

Según trascendió en los últimos días, las víctimas, identificadas como Gisela Mercedes Yurka y Gabriel Saru Ovejero, vivían en el barrio Independencia, de la localidad bonaerense de González Catán.

La mujer era docente y trabajó en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, en el Colegio San Mauricio y en el Instituto Nuestra Señora del Hogar. Tanto la madre como su hijo eran intensamente buscados desde este jueves.