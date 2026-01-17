Bastián Jerez Foto: redes

El nuevo parte médico de Bastián Jerez, el niño de ocho años que está internado en grave estado luego de que la UTV en la que iba chocara de frente con una camioneta en los médanos de Pinamar, indicó que el menor se encuentra “estable” y que continúa en “coma farmacológico”.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en la mañana de este sábado 17 de enero, el menor “permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas”.

“El paciente se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica”, indicaron desde el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti y añadieron: “Se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”.

En el informe anterior que corresponde al pasado 16 de enero, los profesionales de la salud indicaron que el niño fue operado por tercera vez, con éxito y además señalaron que tiene “múltiples fracturas de cráneo”.

El padre fue imputado

Asimismo, la fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del niño, en la causa por lesiones culposas porque no habría respetado las medidas de seguridad.

Según la declaración de testigos, Jerez llevaba sobre su regazo al menor ya que el vehículo cuenta con espacio para cuatro lugares, había cinco personas a bordo y Bastian que viajaba “a upa” de su padre.

El choque ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de “La Frontera”, en Pinamar, cuando el UTV en la que viajaba el nene chocó de frente con una camioneta 4x4.

El impacto fue tan fuerte que el chico sufrió lesiones gravísimas, entre ellas una rotura hepática con hemorragia interna y traumatismo de cráneo.

Los médicos debieron reanimarlo en el lugar antes de trasladarlo de urgencia al hospital local.

Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

Habló el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez habló por primera vez a través de sus redes sociales, donde agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari.

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.