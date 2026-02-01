Rocío Ayelén Alvarito, la joven que murió en La Plata Foto: NA

En los últimos días, se dio a conocer una noticia vinculada a la muerte de Rocío Ayelén Alvarito, la joven de 26 años que cayó de un segundo piso de un edificio en La Plata presuntamente para escapar de la agresión de su novio: fue él mismo quien declaró ante el fiscal Álvaro Garganta y negó la responsabilidad del hecho.

Marcos Ariel García es el único detenido por el hecho y reconoció que mantuvieron una discusión minutos antes de que sucediera el incidente, pero negó tener algo que ver con su muerte. Según su testimonio, la joven se arrojó del balcón por decisión propia y él intentó evitarlo.

El hecho ocurrió en el departamento que la pareja compartía en Diagonal 76 y 22, en el barrio platense La Loma. Durante su declaración, García se mostró afectado, rompió en llanto ante el fiscal y manifestó que llevaba más de 30 horas sin comer ni dormir desde ocurrido el episodio.

De acuerdo a su versión, en medio de la discusión intentó impedir que Alvarito se arrojara desde el segundo piso, pero sostuvo que ella lo empujó y luego cayó al vacío.Aseguró además que, tras el hecho, salió a los gritos para pedir ayuda a los vecinos y que llamaran a la Policía. El imputado adelantó que ampliará su declaración cuando se encuentre en mejores condiciones anímicas.

Por su parte, los defensores indicaron que no existían denuncias previas por violencia de género ni se detectaron lesiones compatibles con agresiones físicas por parte de García hacia la víctima.

Policía de La Plata. Foto: Diario Hoy

En el expediente ya se incorporaron testimonios de vecinos, informes médicos del SAME, que trasladó a la joven al Hospital Rossi, donde finalmente falleció, y el informe de autopsia.

Con estos elementos, la calificación legal podría modificarse y pasar a ser “abandono de persona seguido de muerte”, aunque la definición final dependerá del avance de las pericias y las pruebas reunidas.