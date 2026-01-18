Homicidio e incidentes en Cañuelas: la familia de la víctima prendió fuego dos patrulleros. Foto: X / @ViaSzeta.

Un joven de 29 años fue asesinado a balazos durante un violento conflicto vecinal en la localidad de Máximo Paz, partido de Cañuelas. Tras el crimen, familiares y allegados de la víctima protagonizaron graves incidentes contra la Policía y prendieron fuego dos móviles oficiales, que resultaron totalmente destruidos.

El hecho ocurrió este sábado en el barrio Altos Verdes, donde un enfrentamiento entre grupos de vecinos derivó en el homicidio de Marcelo Raful. Luego del ataque, la situación se descontroló y generó disturbios de gran magnitud con intervención policial.

Según información oficial de la Secretaría de Seguridad de Cañuelas, la víctima y los presuntos agresores habían compartido un encuentro durante la noche previa al crimen. Al día siguiente, la tensión escaló hasta una pelea en la zona de San Luis al 100, donde se escucharon disparos de arma de fuego. De acuerdo con el medio local NacPop Cañuelas, Raful recibió varios impactos de bala en el pecho y murió poco después en el hospital.

La investigación preliminar indica que existía un conflicto previo entre dos familias vecinas, con antecedentes de discusiones, ruidos molestos y agresiones verbales. La disputa del sábado comenzó como una confrontación física en la vía pública y derivó en el uso de armas blancas y armas de fuego.

Efectivos del Destacamento de Máximo Paz acudieron al lugar tras un llamado de vecinos. Al intentar detener a los sospechosos, se encontraron con la resistencia de un grupo numeroso de personas y nuevas detonaciones. La Policía ingresó a una vivienda señalada, realizó disparos disuasivos y detuvo a Isaac Ariel Peralta, de 23 años, y Yoel Axel Soriano, de 25, ambos residentes en la localidad.

Tras las detenciones, familiares y allegados de la víctima atacaron a los efectivos policiales, arrojaron piedras y provocaron destrozos. En medio de los disturbios, dos patrulleros (una Toyota Hilux y un Renault Logan) fueron incendiados y destruidos por completo. La fuerza debió desplegar un operativo especial para resguardar a los detenidos.

La causa fue caratulada como “Homicidio” y quedó a cargo de la UFI N° 2 de Cañuelas. La investigación continúa para esclarecer el origen del conflicto y determinar las responsabilidades penales tanto por el crimen como por los ataques posteriores.

Mientras algunas versiones señalaron una posible vinculación con disputas relacionadas con la tribuna del club Banfield local, desde el municipio descartaron esa hipótesis y afirmaron que “el crimen fue el resultado de un enfrentamiento intrafamiliar”.