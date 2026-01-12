Argentino asesinado en Tulum, México. Foto: redes sociales.

Un argentino de 37 años, identificado como Jonatan Emanuel Minucci y oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, fue la víctima fatal de un brutal ataque armado en el exclusivo Vesica Cenote Club de Tulum, en la zona de Quintana Roo, México.

Según trascendió, el hecho, ocurrido el pasado viernes, volvió a poner en jaque la seguridad en el Caribe mexicano frente al inicio de importantes festivales de música electrónica.

El incidente se produjo alrededor de las 14 horas, cuando un grupo de sicarios que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el establecimiento. Según los reportes policiales, los atacantes efectuaron al menos ocho disparos con armas calibre 9 milímetros.

Argentino asesinado en Tulum, México. Foto: NA.

En este marco, Minucci recibió impactos fatales en el rostro, el cuello, el tórax y los brazos. Fue trasladado de urgencia, pero los médicos confirmaron su deceso este sábado en un hospital de Playa del Carmen.

En el tiroteo también resultaron heridos un hombre oriundo de Veracruz y un empleado federal de la Ciudad de México, quienes permanecen bajo observación médica.

Quién era Jonatan Emanuel Minucci

“Jona”, como lo llamaban sus amigos, había llegado a México en noviembre de 2025 buscando un futuro mejor. Peluquero de oficio, se había llevado sus herramientas de trabajo, aunque en Tulum se desempeñaba en diversos rubros, desde plomero hasta personal de seguridad en bares.

Su muerte generó un dolor profundo en su entorno, especialmente porque Jonatan estaba esperando su primer hijo; su pareja se encuentra actualmente embarazada.

Su familia en Santa Fe ha iniciado una campaña para recaudar fondos y poder repatriar sus restos a la Argentina.

Argentino asesinado en Tulum, México. Foto: redes sociales.

Escalada de violencia en Tulum

El crimen del argentino no fue un hecho aislado. La jornada del viernes estuvo marcada por una serie de ataques que generaron pánico entre los turistas internacionales.

Festival Tehmplo: horas antes del crimen de Minucci, un hombre fue ejecutado a balazos durante un evento de electrónica donde se presentaba el DJ Solomun, provocando una estampida.

Colonia 2 de Octubre: testigos reportaron nuevos disparos en zonas aledañas, confirmando la inestabilidad que atraviesa el “Noveno Municipio” de Quintana Roo.

Las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación bajo la hipótesis de conflictos vinculados al narcomenudeo en la zona, aunque hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados por el asesinato del ciudadano argentino.