Su expareja no la deja ver a su hija y denunció que quiso atropellarla. Foto: Capturas

La vida de una joven mamá se encuentra paralizada en San Carlos de Bariloche desde hace un mes, luego de que su expareja tenga retenida a su bebé y no la deje verla. Durante estos días, la víctima -identificada en esta nota como “A.”- subió a sus redes sociales diversos videos en los que se observa la violencia ejercida por L. F. y en uno de ellos se constata que el agresor intentó atropellarla en varias oportunidades.

A mediados de diciembre, la beba sufrió una quemadura en su pie luego de que le cayera agua hirviendo mientras la joven tomaba mate. Ante la desesperación, A. llevó a la menor al Instituto Materno Infantil de Bariloche donde solo le dieron cuidados ambulatorios.

Al ver que la menor no evolucionaba, decidió volver al centro médico, donde le informaron que la cobertura médica estaba suspendida, por lo que fue hasta el hospital municipal de la ciudad, donde quedó internada.

Dos días después, el 18 de diciembre, la menor recibió el alta y L. F. buscó a su hija, aludiendo que la madre de la beba ejercía violencia, por lo que no le permitió visitarla.

Con el correr de los días, la joven no lograba contactarse con el acusado debido a que la bloqueó de todas las vías de comunicación, por lo que decidió acudir a sus redes sociales para viralizar el hecho y denunciar al agresor.

El relato del horror y la resolución de la Justicia

En uno de sus relatos, A. contó que un mes y medio previo a este último escenario L. F. ya había retenido a la menor, por lo que ella decidió ir hasta el local donde él trabaja: “Intenté abrir la puerta y uno de los vidrios se estalló. A pesar de que lo acorralé para que no escape con su camioneta, en tres oportunidades intentó atropellarme y en la última me pisó el pie con la rueda”.

“Ese día la Policía convenció de que entregue a la menor debido a que no había ninguna orden judicial de que yo no podía verla o acercarme”, destacó.

Con la viralización del caso, el Juzgado de Familia de turno hizo lugar a la solicitud de habilitación de feria judicial, por lo que solicitaron la restitución inmediata, sin tener a la fecha resolución alguna.