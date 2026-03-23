Fiesta del Chocolate en Bariloche para Semana Santa y Pascua. Foto: Turismo Bariloche

La Fiesta Nacional del Chocolate vuelve a tomar las calles de Bariloche durante el fin de semana largo de Semana Santa, una propuesta que combina actividades familiares, espectáculos y producciones chocolateras únicas entre el 17 y el 20 de abril.

Se trata de uno de los eventos más emblemáticos del año, y la ciudad empieza a vestirse para una ocasión especial.

Fiesta del Chocolate en Bariloche para Semana Santa y Pascua. Foto: Turismo Bariloche

¿Cuándo se realizará la Fiesta Nacional del Chocolate en Bariloche?

La celebración comenzó el jueves 17 de abril y se extenderá hasta el domingo 20, con intervenciones especiales en la calle Mitre y una agenda central en el Centro Cívico. Allí se podrá disfrutar de propuestas interactivas, espectáculos gratuitos y el tradicional Paseo del Chocolate, uno de los más visitados por las familias.

El lanzamiento oficial estuvo encabezado por el secretario de Turismo, Eric Guzmán, y el organizador del evento, Lucio Bellora, quienes destacaron que la fiesta es “una de las celebraciones más importantes que tiene Bariloche”.

También remarcaron que, pese a un contexto turístico desafiante, esperan una buena afluencia de público gracias a la pasión que el chocolate despierta y a las campañas de promoción en distintos mercados.

Fiesta del Chocolate en Bariloche para Semana Santa y Pascua. Foto: Turismo Bariloche

Uno de los grandes momentos del fin de semana será, como cada año, la preparación de la barra de chocolate más larga del mundo, elaborada por maestros chocolateros de la ciudad y seguida por cientos de visitantes a lo largo de Mitre.

Cronograma completo de actividades de la Fiesta Nacional del Chocolate

Jueves 17 (14 a 19, Centro Cívico y Mitre)

Paseo del Chocolate

Plaza de Juegos Chocolatosos

Sorpresas y juegos láser

Viernes 18 (14 a 19, Centro Cívico)

Paseo del Chocolate

Juegos de tránsito

Maquillaje artístico

Preparación de la barra más larga

Viernes 19 (Desde las 20, Centro Cívico)

Mapping “La Palabra Mágica”

Show de drones

ChocoDance con DJ Fer Palacio

Fiesta del chocolate, Bariloche

Sábado 19 (14 a 19, Centro Cívico)

Paseo del Chocolate

Juegos lúdicos y actividades para chicos

Domingo 20 (14 a 19, Centro Cívico)

Propuestas recreativas

Juegos láser y maquillaje artístico

Además del cronograma 2025, la organización confirmó que la edición 2026 se realizará del 2 al 5 de abril, con el regreso de la Universidad del Chocolate y nuevas experiencias diseñadas para ampliar aún más la convocatoria.

¿Qué otras actividades se puede hacer en Bariloche durante Semana Santa?

Bariloche, Argentina. Foto: Unsplash

Más allá del evento central, Bariloche ofrece caminatas urbanas, miradores, excursiones cortas y propuestas gastronómicas que complementan el fin de semana. El otoño suele regalar jornadas templadas ideales para recorrer el Centro Cívico, visitar chocolaterías tradicionales, subir al Cerro Otto o dar un paseo por la costanera del Nahuel Huapi.