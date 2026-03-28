Ovo Patagonia. Foto Instagram.

Los paisajes de ensueño que guarda la Patagonia dan ganas de viajar automaticamente. Y si te dicen que en esos paisajes podrías apreciarlos de otra forma completamente distinta, como si estuvieras volando, pero quieto a la vez, ¿no se te llena el cuerpo de adrenalina?

Para los amantes de estas sensaciones extremas, hay un nuevo lugar de hospedaje en el sur de Argentina, donde las vistas panorámicas y la belleza del territorio son protagonistas.

Ovo Patagonia. Foto: Instagram @ovopatagonia

Se trata de Ovo Patagonia, un exclusivo complejo de cuatro cápsulas transparentes colgadas de una pared de roca a 270 metros de altura, diseñadas para dos personas e inspiradas en las famosas Skylodge Adventure Suites de Perú. Desde este lugar único, los visitantes pueden disfrutar de una vista privilegiada del imponente Fitz Roy, una de las montañas más emblemáticas de la Patagonia, ubicada entre Argentina y Chile dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

¿Cómo llegar a Ovo Patagonia?

Para acceder a las cápsulas hay que llegar hasta Estancia Bonanza (a 12 kilómetros de El Chaltén), desarrollo turístico creado por el mismo empresario detrás de Ovo Patagonia, Federico Echevarría. Una vez allí, hay que caminar por un sendero durante una hora para llegar a la cima del cerro donde se encuentran las cápsulas, para luego acceder pasando escalones y plataformas.

Ovo Patagonia. Foto Instagram @ovopatagonia.

Una opción de hospedaje nunca antes vista. Lo que buscaron era crear cápsulas en la altura de máxima seguridad que cautivaran a los más aventureros y para eso usaron la tecnología, la imaginación y un diseño simple a su favor. Las cápsulas están diseñadas para proteger del viento y la lluvia, ofreciendo una experiencia inmersiva con vistas panorámicas de 360° al Cerro Fitz Roy.

El proyecto comenzó en 2021 sin teléfonos, internet, ni electricidad. Pero con la ayuda de los especialistas, los materiales cruzaron por un río que solo se podía atravesar si el cauce estaba bajo. Crearon un elevador de 250 metros con una torre arriba, otra abajo y un cable de acero que las unía, permitiendo subir todos los materiales y las cápsulas.

Ovo Patagonia. Foto: Instagram @ovopatagonia

Ovo Patagonia, una experiencia única con vista al Fitz Roy

Una vez que se llega a la Estancia Bonanza, deben dejar sus cosas y solamente quedarse con una mochila liviana para comenzar la caminata de una hora. Una vez que llegan al destino, el personal les coloca elementos de seguridad para ingresar a las cápsulas.

Cada habitación está organizada de forma vertical. Arriba está la cama, en el medio un baño y un living y debajo un lugar con vista al vacío para disfrutar al máximo las vistas de primer nivel a la Cordillera de Los Andes, perfectas para contemplar amaneceres y atardeceres. Cabe resaltar que el lugar es reducido.

Ovo Patagonia. Foto: Instagram @ovopatagonia

Por la noche, la luna y las estrellas se roban el protagonismo e iluminan a la cordillera, un recuerdo que ninguno de los huéspedes olvidará en su vida. Además, se puede disfrutar de la biodiversidad y encontrar cóndores, pumas y huemules.

¿Cuánto cuesta pasar una noche en Ovo Patagonia?

Una estadía en Ovo Patagonia tiene un valor de USD 1.600 por noche, aunque considerando los gastos del servicio, el total asciende a USD 1.936, convirtiendose en una experiencia exclusiva.

Precio por noche en Ovo Patagonia. Foto: Ovo Patagonia.

Si te gusta la adrenalina y los paisajes imponentes, este lugar es ideal para vos. Nada mejor que tomarse unos mates al atardecer o un vino al anochecer y tener las mejores vistas del mundo enfrente tuyo. Momentos que quedan grabados en la memoria para siempre.