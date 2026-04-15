Línea 283 Foto: Facebook

Un nene de 5 años fue arrastrado durante una cuadra por un colectivo en Villa Fiorito, Partido de Lomas de Zamora, tras haber quedado atrapado en la puerta trasera de la unidad al momento de bajarse junto a su abuela.

El episodio ocurrió el viernes pasado cerca de las 17 horas en la intersección de las calles Plumerillo y Canadá, donde el niño y su abuela se disponían a bajar de un colectivo perteneciente a la línea 283.

Línea 283 Foto: Facebook

La denuncia fue radicada por Rocío, la mamá del nene, en donde contó que la abuela descendió primero, pero el menor ubicado en el escalón central del vehículo, que inició la marcha con él aún dentro de la zona de la puerta trasera.

En ese momento, el niño quedó sujetado por el tobillo izquierdo y fue arrastrado durante varios metros por la unidad hasta que una joven que esperaba en la parada siguiente advirtió la situación y alertó al conductor.

“El colectivo no paraba. Si no estaba esa chica, no sé qué hubiera pasado”, expresó la madre en diálogo con el canal América. Finalmente, el colectivo detuvo su marcha y el menor pudo ser asistido por vecinos.

Cómo se encuentra la salud del nene arrastrado por un colectivo en Villa Fiorito

Luego del episodio, el menor identificado como G.C. fue trasladado a un centro de salud cercano, donde los médicos pudieron constatar que presentaba golpes, quemaduras y lesiones en distintas partes del cuerpo, además de un hematoma significativo en el tobillo. Luego de permanecer en observación, fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro.

La mujer que acompañaba al menor también resultó lesionada. Según indicaron familiares, la abuela del chico sufrió golpes en el cuerpo y una parálisis facial parcial, y desde el hecho presenta valores elevados de presión arterial.

Línea 283 Foto: Facebook

La madre del nene denunció que, además de que el conductor continuó con su recorrido normalmente tras el incidente, no se acercó al hospital para ver como estaba la salud del menor. “Me enteré de que después dijo que solo lo había agarrado de la mano y que la culpa fue de mi mamá porque bajó mal”, dijo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10 de Lomas de Zamora y fue caratulada como lesiones culposas.