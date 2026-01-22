Carlos Zambrano, exfutbolista de Boca Juniors. Foto: Reuters

Tres futbolistas de Alianza Lima y la Selección de Perú fueron denunciados por abuso sexual. La acusación fue presentada en Buenos Aires por una joven argentina de 22 años contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Los hechos habrían ocurrido en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, Uruguay, durante una estancia del equipo peruano. La denunciante relató que conocía previamente a Zambrano y fue invitada al lugar tras una cena, acompañada por una amiga.

Futbolistas de Alianza Lima fueron denunciados por abuso sexual. Foto: Instagram @carloszambrano5

En ese contexto, habrían intervenido los otros dos futbolistas en un episodio de abuso sexual con acceso carnal. La joven manifestó que el miedo y la confusión le impidieron denunciar los hechos de inmediato en Uruguay.

Tras regresar a Argentina, la víctima recibió asistencia médica en un hospital de San Isidro y posteriormente en el Hospital Muñiz. En estos centros de salud se activaron los protocolos correspondientes y se realizaron los primeros exámenes médicos de rigor.

Como parte de la evidencia, la denunciante entregó a la Justicia la vestimenta que utilizó la noche del presunto ataque. Estas prendas serán sometidas a pericias de ADN para intentar hallar pruebas biológicas que respalden su declaración ante las autoridades.

La medida de Alianza Lima contra los tres futbolistas denunciados

En primera instancia, la medida de Alianza Lima fue separar indefinidamente a los tres futbolistas del primer equipo en lo que se viene investigando el caso en Argentina y Uruguay. La directiva blanquiazul trabaja en la elaboración de un comunicado para informar a todos sus hinchas sobre la decisión contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Ante esta noticia, el equipo tuvo que paralizar parcialmente sus entrenamientos, debido a la situación tensa que se vive en la interna del club. Posterior a ello, se les notificó a los tres jugadores involucrados en esta denuncia que no serán presentados en la “Noche Blanquiazul 2026”, en el que el equipo iba a jugar un amistoso ante Inter Miami de Lionel Messi.