Carlos Francisco Pérez Foto: Redes

La detención de Carlos Francisco Pérez, padre del reconocido futbolista Enzo Pérez, generó una fuerte conmoción tanto en el ámbito judicial como en el deportivo. El caso, que se tramita en la provincia de Mendoza, está siendo investigado por la Justicia tras una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años, hija de la actual pareja del acusado. La causa avanza bajo estricta reserva y se encuentra en una etapa clave que definirá la situación procesal del imputado.

Detención e imputación: los datos confirmados por la fiscalía

De acuerdo con información oficial del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, Carlos Francisco Pérez, de 68 años, fue detenido en la localidad de Coquimbito, en el departamento de Maipú, luego de que se activaran los protocolos judiciales tras el testimonio de la menor. La denuncia fue radicada por la madre de la niña, quien se presentó ante las autoridades luego de conocer el relato de su hija.

La causa está en manos de la fiscal María de las Mercedes Moya, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, y la imputación provisoria contempla dos hechos de abuso sexual simple agravado por la convivencia, una figura penal que contempla penas más severas en caso de confirmarse las acusaciones.

Carlos Francisco Pérez Foto: Redes

Cómo se inició la investigación y qué medidas se tomaron

Según el parte judicial, el presunto hecho habría ocurrido en el ámbito doméstico, lo que motivó una intervención inmediata de la Justicia. Tras la denuncia, se ordenó la detención preventiva del acusado, quien permanece alojado en una dependencia policial de Mendoza mientras se recopilan pruebas, peritajes psicológicos y testimonios complementarios.

Desde la fiscalía indicaron que en las próximas horas se realizará una audiencia clave en la que se evaluará si el imputado continúa detenido, si se dicta prisión preventiva o si se le otorga algún otro tipo de medida restrictiva mientras avanza el proceso.

Silencio en el entorno de Enzo Pérez

Hasta el momento, Enzo Pérez, actual futbolista de Argentinos Juniors y ex referente de River Plate y la Selección argentina, no realizó declaraciones públicas sobre la situación judicial que involucra a su padre. Desde su entorno mantienen un extremo hermetismo, en un contexto delicado tanto a nivel personal como familiar, según remarcan medios deportivos nacionales.

Fuentes cercanas al futbolista aseguran que el jugador está enfocado en su actividad profesional y que la causa se maneja por carriles estrictamente judiciales, sin vínculo alguno con su carrera deportiva.

Un caso sensible que continúa bajo investigación

La fiscalía remarcó que se trata de una investigación en curso, por lo que rige el principio de presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme. Al mismo tiempo, se activaron todos los protocolos de contención y protección para la menor, tal como establece la legislación vigente en casos de delitos contra la integridad sexual de niños y adolescentes.

El avance de la causa y las definiciones judiciales que se tomen en los próximos días serán determinantes para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. El caso volvió a poner en agenda la importancia de denunciar, investigar y actuar con celeridad ante situaciones de extrema gravedad, siempre con una mirada centrada en la protección de las víctimas.