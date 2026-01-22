El momento en el que el dueño de un supermercado chino manosea a una menor. Foto: Captura

El asco y la impotencia reinan esta semana en Villa Luzuriaga, donde el dueño de un supermercado chino fue acusado de abusar de una nena de 11 años dentro del comercio y, en las últimas horas, salió a la luz un video del repudiable momento.

El hecho tuvo lugar el martes pasado en el negocio ubicado en la esquina de Carabobo y La Porteña. La víctima fue a comprar junto a una amiga también menor de edad. Ambas fueron atendidas por el acusado, identificado como Y.L., y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Las imágenes muestran cómo las chicas piden agua saborizada y aguardan frente en la zona de cajas mientras el victimario busca las botellas en las góndolas del fondo.

Luego, Y.L. se dirige hacia ambas, primero le entrega el producto a la amiga de la denunciante y luego toma del cuello a la niña de 11 años. La desesperante situación dura varios segundos, en los cuales ambas menores forcejean con el dueño del supermercado.

Tras soltar a la víctima, el comerciante le da una palmada en la espalda para luego pasar a la caja, donde finalmente procede a cobrarles por la compra.

La denuncia de la menor y el repudio de los vecinos

María José, madre de la víctima, contó que su hija le relató lo sucedido: “Me dijo ‘mami, el chino me tocó’”, explicó ante la prensa.

“Me lo mostraron (al video) y lo habré visto unas tres veces. Fui viendo detalles, para mí esto que pasó es abuso”, sentenció y confirmó que fue a radicar una denuncia ante la Comisaría Los Pinos.

En el caso interviene la fiscal Roxana Castelli, perteneciente a una de las unidades especializadas en Violencia de Género en el Departamento Judicial de La Matanza.

En el marco de lo sucedido, un grupo conformado por vecinos y allegados a la menor se congregaron frente al supermercado, exigiendo la detención del propietario e intentó ingresar por la fuerza al local con la intención de agredir a Y.L., situación que fue impedida por la policía, que trasladó al acusado a la seccional ubicada justo en frente.

Los manifestantes se dirigieron a la dependencia policial e incendiaron gomas pidiendo respuestas de las autoridades. En medio de la tensión, fue arrestado el hermano de María José, quien fue liberado horas más tarde.

Si bien la fiscal Castelli resolvió no adoptar medidas restrictivas contra Y.L., le impuso algunas condiciones mientras la investigación sigue su curso: “En la fiscalía me comunicaron que el chino está notificado, no puede salir del país y tiene que fijar un domicilio. Tampoco puede abrir el negocio”, contó María José.

Ante los medios, comentó también que su hija “está bien, tranquila” y que por el momento no fue convocada a declarar.