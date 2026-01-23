Incendio en La Boca Foto: Captura de video

Un incendio se produjo en un conventillo del barrio porteño de La Boca y, por el momento, hay 19 vecinos afectados, de los cuales cuatro debieron ser trasladados al Hospital Argerich, para ser atendidos por los médicos.

El hecho sucedió en un inmueble de tres pisos en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, en La Boca, y hay amplio operativo de Bomberos de la Ciudad y el SAME. Momentos después del inicio de las llamas, 13 personas fueron evacuadas del lugar y se confirmó que se visualizó fuego activo y abundante humo.

En tanto, 19 pacientes debieron ser atendidos por el SAME, de los cuales quince fueron socorridos en el lugar.

Noticia en desarrollo...