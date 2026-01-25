Choque en Palermo. Foto: NA.

Un fuerte accidente se registró esta mañana en el barrio porteño de Palermo, donde dos colectivos de la línea 59 chocaron en la esquina de la avenida Santa Fe y la calle Humboldt.

El siniestro se produjo cerca de las 7 de la mañana, en momentos en que uno de los internos chocó por detrás al otro mientras este permanecía detenido en un semáforo.

La violencia del impacto provocó el estallido de los cristales traseros y generó escenas de pánico entre los pasajeros, dejando un saldo de al menos tres personas con lesiones de diversa consideración. Personal policial y del SAME desplegaron un operativo de emergencia en la zona para asistir a los damnificados.

Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Rivadavia con politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.

“Yo estaba en el asiento de atrás y sentí el impacto. Voló el vidrio y ahí caímos; tuve cortes”, relató una de las pasajeras afectadas por la rotura de las lunetas.

Por su parte, otra testigo, que viajaba en la unidad que provocó el choque, describió el caos vivido: “Cuando frenó de golpe, me levantó para arriba y mi mano quedó atrapada; todos se cayeron”.

Los efectivos mantuvieron restringido el tránsito en el área a la espera de las pericias correspondientes y la orden de la fiscalía interviniente para remover las unidades siniestradas.

Si bien la mayoría de los pasajeros sufrieron golpes leves, los daños materiales en los vehículos fueron significativos, especialmente en la parte trasera de la formación embestida.

La investigación se centra ahora en determinar las causas por las cuales el chofer de la segunda unidad no logró frenar a tiempo, en un horario donde el transporte público circulaba con una alta densidad de ocupantes.