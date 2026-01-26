Jeremías Monzón, el adolescente asesinado de 23 puñaladas, en la provincia de Santa Fe. Foto: NA.

Un medio hermano de uno de los acusados por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe, se entregó este lunes en una sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por amenazar en las redes sociales a un amigo que pidió justicia por la víctima.

Se trata de Maximiliano U., quien era buscado desde el fin de semana tras ser denunciado por formular presuntos amedrentamientos en Instagram contra un joven que reclamó el esclarecimiento del crimen, según informaron medios locales.

“Dejá de subir giladas porque ya te busco”; “¿Querés que te rompa la cabeza?”; y “Te re cago a balazos”, fueron los mensajes por los cuales el damnificado, un joven de 21 años, radicó la denuncia en la Comisaría 14 de San José del Rincón.

Los adolescentes culpables del crimen de Jeremías Monzón fueron liberados tras ser considerados "no punibles". Foto: NA.

Luego de ello, personal policial concurrió hasta una vivienda de Colastiné para concretar el arresto, pero el señalado no se encontraba. Sin embargo, acompañado de su defensor, se presentó en una sede judicial para quedar a disposición de la Justicia en la causa caratulada como “amenaza simple”.

Jeremías había sido visto por última vez el 18 de diciembre mientras caminaba junto a Milagros A., su novia de 16 años, quien actualmente se encuentra alojada en un instituto de menores en Rosario.

Según el expediente, en el ataque participaron otros dos adolescentes de 14 años que, pese a estar identificados, fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles por la normativa vigente.

El sentido reclamo de la familia de Jeremías Monzón

La familia de Jeremías Monzón pidió frenar la circulación del video del brutal crimen, el cual comenzó a viralizarse a través de WhatsApp. El archivo está dentro de la causa a cargo de la fiscal Rosana Peresín.

Bruno Rugna, abogado de los padres de Jeremías, informó que se ya dio inicio a una investigación para saber cómo es que el video comenzó a viralizarse y quién es el responsable del acto.

Las autoridades a cargo indicaron que los acusados, dos de ellos punibles, grabaron el brutal ataque y homicidio. Ese video, que es analizado por las autoridades, comenzó a circular en diversos grupos de WhatsApp.

La familia de Jeremías Monzón pidió terminar con la viralización del video del crimen del adolescente. Foto: Redes sociales

“Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca”, manifestó Rugna, en diálogo con ‘Sol Play’.

El abogado subrayó que no descartan ninguna hipótesis respecto a que existe la posibilidad que el archivo haya sido dado a conocer por fuentes de la pesquisa.

“Estamos arbitrando los medios para identificar a la persona que realizó la filtración y evaluar qué responsabilidad penal le podría caber”, concluyó el letrado de la víctima.