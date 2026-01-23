El mensaje de Ramiro Marra. Foto: X

En los últimos días, salieron a la luz casos espeluznantes que tienen una cosa en común: hay menores de edad implicados. En este marco, Ramiro Marra, empresario y exlegislador de CABA, reaccionó en sus redes sociales a los hechos.

“Ayer se filtró un video de un pibe de 12 años aspirando cocaína. El pibe terminó muerto tras cometer un robo”, indicó en primer lugar, con una referencia a lo ocurrido con Uriel Alejandro Giménez, un niño de 12 años que murió tras protagonizar un tiroteo con la policía.

Uriel, el niño de 12 años que murió en medio de un tiroteo con la policía tras intentar darse a la fuga. Foto: Redes sociales

El menor de edad había sido fotografiado en distintas oportunidades con armas de fuego, a pesar de su corta edad. Además, se difundió un video antes de su muerte en el que consumía drogas.

Marra también indicó sobre el crimen de Jeremías Monzón: “Hoy se filtró un video de 3 pibes (16 y 14 años) donde filmaban como torturaban y asesinaban a otro menor de edad”.

“¿Qué carajos está pasando? No podemos seguir así“, se lamentó Ramiro Marra en su perfil de X (ex Twitter).

El mensaje de Ramiro Marra. Foto: X

Además, hizo mayor énfasis en el brutal crimen de Jeremías, de solo 15 años, a manos de otros menores de entre 14 y 16. “Con los asesinos de Jeremías Monzón, la cárcel no sirve ni para castigo ni para reinserción”, aclaró, ya que considera que “torturaron y mataron a Jeremías mientras lo filmaban”.

El caso de Monzón tomó mucha relevancia en los últimos días. El crimen era investigado, ya que se estaba detrás de tres menores que cometieron el horrífico hecho. Sin embargo, se filtró un video que los asesinos tomaron durante el acto, algo que generó mucha indignación.

Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado por otros tres menores de edad. Foto: Redes sociales

En paralelo, la familia de la víctima pidió no difundir el mismo, así como investigar cómo se filtró el mismo en las redes sociales.