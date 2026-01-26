Tragedia en Ostende. Foto: captura Crónica TV.

La jornada de este domingo quedó marcada por un asesinato en la localidad bonaerense de Ostende. En una casa ubicada sobre la calle Lértora al 500, un hombre de 71 años, identificado como Raúl O., mató de un disparo en el cuello a su hijo Ezequiel, de 36, en un caso que fue catalogado como “filicidio”.

Según fuentes policiales, el hecho se habría desencadenado tras una violenta discusión familiar. Según la versión que el propio acusado brindó a los efectivos de la SubDDI de Villa Gesell, el joven lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero, motivo por el cual tomó un arma de fuego y efectuó el disparo que terminó matando a su propio hijo.

Sin embargo, a pesar de la herida, la víctima alcanzó a recorrer cerca de 50 metros antes de caer desplomada en la vía pública.

Tragedia en Ostende. Foto: X/Hechosanderecho

La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, quien caratuló la causa como homicidio en el marco de un conflicto familiar.

Mientras el imputado permanece detenido, la Policía Científica avanza con las pericias correspondientes y la autopsia para establecer cómo ocurrieron los hechos y corroborar la versión aportada por el acusado.

Cumpleaños fatal en Mendoza: fue asesinado por su vecino tras una pelea por la música fuerte

Un hombre de 40 años fue asesinado a balazos en la localidad de Perdriel, Mendoza, luego de discutir con su vecino por ruidos molestos.

El violento episodio ocurrió en la intersección de las calles Costa Flores y Thames, donde la víctima, identificada como Gerardo Mauricio Giménez, se encontraba festejando un cumpleaños.

Lo que comenzó como un reclamo por el volumen de la música escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque armado contra la vivienda, terminando con la vida de Giménez de un disparo en el pecho. Efectivos policiales se desplazaron al lugar tras recibir reiterados llamados al 911 que alertaban sobre una ráfaga de disparos en la vía pública.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el agresor habría interrumpido la celebración bajo una lluvia de insultos que derivó en un enfrentamiento fatal.

Por su parte, Giménez fue trasladado de urgencia al Hospital Central, pero los médicos no pudieron salvarlo debido a la gravedad de la herida de arma de fuego recibida en el sector derecho del tórax. En un rápido operativo cerrojo, la Policía logró detener al presunto homicida, un joven de 26 años que caminaba por las inmediaciones junto a una mujer y una menor de edad.

Policía de Mendoza. Foto: Foto: gentileza Mendoza Post

Al momento de la captura, el sospechoso —quien presentaba lesiones en el rostro— tenía en su poder un cuchillo de cocina. En la escena del crimen, los peritos de la Policía de Mendoza recolectaron vainas servidas de calibre 9 milímetros y de escopeta 12.70, evidencias que complican la situación del detenido.

La fiscalía de Luján de Cuyo, a cargo de la investigación, dispuso el traslado del agresor a la Comisaría 11°. Las autoridades confirmaron que tanto la víctima como el victimario poseían antecedentes penales previos.

Mientras se esperan los resultados finales de las pericias balísticas, el barrio permanece conmocionado por un hecho de sangre que transforma un festejo familiar en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.