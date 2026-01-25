Intento de robo y asesinato en Merlo. Foto: Facebook @MerloRealFace

Un brutal hecho de inseguridad sacudió a Merlo este sábado al mediodía, cuando un transportista de 64 años fue asesinado de dos disparos durante un intento de robo de su camioneta.

La víctima, identificada como Abelardo Jorge Acosta, fue atacada en pleno centro de la localidad, en el cruce de Balbín y Salta, sobre la Ruta Provincial 40. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Acosta se encontraba estacionando su Ford Ranger Limited frente a una casa de repuestos. En un bolso llevaba dinero en efectivo (en pesos y dólares) con el que iba a comprar insumos para el vehículo. Sin embargo, nunca llegó a concretar la operación.

En ese momento, un Peugeot 207 gris se detuvo a la par. De él descendió un hombre armado con un revólver, que se dirigió directamente hacia el transportista.

El transportista Abelardo Jorge Acosta fue asesinado de dos disparos a quemarropa en Merlo. Foto: Oeste Noticias.

Tras un breve intercambio de palabras, el delincuente le disparó a quemarropa. Uno de los proyectiles impactó en el tórax. La víctima murió en el lugar. El atacante no logró llevarse ni la camioneta ni el dinero.

Luego del homicidio, el agresor volvió al vehículo que había robado minutos antes en el barrio Libertad, pero lo chocó contra otro auto estacionado. Abandonó el rodado y escapó a pie. A pocos metros robó una Renault Kangoo en el cruce de Córdoba y Balbín.

Alertada por el 911, la Policía inició una persecución. Tras varias cuadras, el sospechoso volvió a chocar y en la intersección de Cámpora y Pavón protagonizó un tiroteo con los agentes. A pesar del enfrentamiento, logró huir nuevamente.

Minutos después sustrajo un tercer vehículo, una Citroën Berlingo, con la que intentó escapar, pero en Garay e Hipólito Yrigoyen volcó. Allí, fue finalmente reducido y detenido. En su poder se le secuestró un revólver Astra calibre 9 mm con pedido de captura.

El agresor fue identificado como Daniel Gustavo L., de 41 años. Foto: TN.

El hombre fue identificado como Daniel Gustavo L., de 41 años, y quedó imputado por “homicidio criminis causa”, “robo automotor agravado por el uso de arma de fuego”, “resistencia a la autoridad” y “portación ilegal de arma de guerra”. En la causa, interviene la UFI N°8 de Morón, a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio.