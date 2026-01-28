Un hombre fue detenido por transportar 64 kilos de cocaína:

Un sanjuanino fue detenido por el secuestro de 64 kilos de cocaína. El acusado cuenta con antecedentes por narcotráfico desde hace 10 años, cuando cayó preso por el traslado de 784 kilos de marihuana.

El imputado, identificado como Roberto Daniel Castro Rojas, fue apresado el miércoles pasado durante un operativo que culminó con el secuestro de un cargamento de cocaína.

Según medios locales, el hombre trabajaba como “changarín” (cargando y descargando mercadería) en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas del departamento de Rawson y fue detenido e imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso la prisión preventiva tanto para Castro Rojas como para otro compañero, identificado como Brian Gonzalo Pizarro Millán. Ambos se encuentran alojados en el penal de Chimbas.

Los detalles del caso

La causa inició cuando un camión conducido por un hombre jujeño, que ahora permanece prófugo, fue detenido en el límite entre San Juan y Mendoza. Al no tener la documentación necesaria para trasladarse, regresó a la provincia para organizar el trasbordo de la mercadería a otro camión.

El medio Tiempo de San Juan consignó que el cambio en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas llamó la atención de un camionero sanjuanino, ya que el conductor jujeño -en actitud sospechosa- dejó un bulto dentro de la cabina del transporte y se retiró apresuradamente.

Ante esa situación se dio aviso a las autoridades y Gendarmería encontró alrededor de 20 kilos de cocaína.

El camionero afirmó que dos changarines habían participado en el traspaso de la carga y que se habían llevado otros paquetes.

Pizarro Millán se presentó ante los gendarmes y entregó unos 12 kilos de droga, mientras que el sábado 17, las autoridades allanaron la vivienda de Castro Rojas, donde encontraron 34 kilos de cocaía.

El detenido había estado preso por una causa ocurrida el 1 de agosto de 2016, cuando fue apresado en Mendoza por el traslado de 784 kilos de marihuana. La droga había salido desde Formosa con destino a la provincia cuyana.

En 2018, fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Mendoza a seis años de prisión, junto a otros tres hombres, sin embargo, recuperó la libertad en 2022.