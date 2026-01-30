Narela Micaela Barreto, argentina desaparecida en Los Ángeles. Foto: Instagram.

Hay mucho dolor en la familia de Narela Barreto, luego de que sea hallada muerta en Los Ángeles. Su entorno confirmó que fue encontrada en la calle, tras varios días de búsqueda ante una denuncia por perder el contacto con ellos.

Durante un contacto con Telenoche, integrantes de su familia explicaron que realizan una colecta para repatriar su cuerpo. Además, detallaron los elevados costos que esto implica.

Narela Barreto. Foto: Redes sociales

Crimen de Narela Barreto: cuánto sale repatriar un cuerpo a Argentina

Según reveló Kiara, una de sus primas, el costo es de 50 mil dólares. “Nadie se hace cargo, ni la embajada de Estados Unidos ni el consulado argentino en Los Ángeles. Es un número que nadie de acá maneja, es algo imposible”, explicó.

Por eso mismo, acudieron a la ayuda de la gente para poder darle un cierre a este trágico final. Su hermano explicó que la prioridad es poder traer su cuerpo al país, por sobre el hallar lo ocurrido en su asesinato.

Dónde hallaron el cuerpo sin vida de Narela Barreto

“Mi papá que ya viajó para allá nos comunicó que al parecer ella murió el mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas”, indicó en primer lugar. Además, confirmó que él tenía un vuelo programado para el próximo 15 de febrero, con el objetivo de visitar a Narela en su estadía en Estados Unidos.

Narela Barreto. Foto: Redes sociales

El joven dio detalles acerca del hallazgo del cuerpo, que fue este jueves. Según explicó, encontraron a su hermana sin vida a cinco cuadras de su departamento, en plena calle.

“Estaba tirada y parece que llevaba varios días muerta”, lamentó su hermano. Y agregó sobre lo ocurrido: “Pensamos que le habrán inyectado algo, que la atacaron yendo al trabajo. No sabemos si alguien conocido o no. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque, habrá sido el homicidio”.

Despedida de la familia de Narela Barreto. Foto: Redes sociales

Qué hallaron en su departamento tras su desaparición

Luego de la última comunicación de Narela con su madre el pasado viernes, su familia se alertó y, de inmediato, les pidieron a sus amigos de Los Ángeles que colaboren con su búsqueda. “El lunes fue la última vez que yo le mandé mensajes, le estuve mandando todos los días. Hasta las 12 del mediodía el teléfono estaba prendido porque le llegaban los dos tildes. Desde ese momento nos enteramos sobre la desaparición”, reveló su prima Milagros.

En esa instancia de desesperación, los allegados de la joven de 28 años se comunicaron con el Departamento de Policía de Los Ángeles e informaron sobre lo que estaba sucediendo. Tras el aviso, un grupo de policías se acercó hasta el departamento de Narela, pero no encontraron nada fuera de lugar.

Narela Barreto, argentina asesinada en Los Ángeles. Foto: Redes sociales

“El viernes fue la última vez que mi mamá dejó de tener contacto con ella. Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento con la policía. Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, contó Santiago este jueves, el hermano de Narela, en diálogo con el canal de streaming Luzu TV.