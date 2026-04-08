Los Angeles de Charlie ayer y hoy. Foto: PaleyFest

El pasado lunes 6 de abril, el PaleyFest de Los Ángeles tuvo un panel más que especial: la celebración del 50 aniversario de la serie “Los Angeles de Charlie” con tres de sus protagonistas y ante el auditorio colmado del Dolby Theatre de Hollywood. Allí estuvieron Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd para recibir el amor del público, y reconocer que con esta historia de mujeres liberadas y liberales aplicaron muchos cambios en la forma de hacer televisión de los ’70.

La trama se centraba en un adinerado hombre misterioso llamado Charlie, quien dirige una agencia de detectives a través de un altavoz y de su asistente personal, John Bosley. Sus agentes son tres hermosas mujeres que se enfrentan a diversas situaciones difíciles.

Los Angeles de Charlie ayer y hoy. Foto: PaleyFest

Entre anécdotas y revelaciones, Ladd, Smith y Jackson -pieza fundamental para poner en marcha el proyecto original- compartieron historias sobre los orígenes del ciclo ante una multitud: “Sabía que el programa era diferente y único -dijo Jaclyn-. Tres mujeres persiguiendo el peligro en lugar de ser rescatadas... fue el primero en su tipo. Nos dio permiso para ser independientes, romper el molde y no ser definidas por los hombres”.

Penurias personales

Sin embargo, el panel tomó un tono serio cuando Ladd (de 74 años) reveló públicamente por primera vez que se ha estado recuperando de un cáncer de mama, un diagnóstico que tanto Jackson (de 77 años) como Smith (de 80) también enfrentaron. “Siempre es un shock, y el mío fue una forma agresiva -confesó la rubia-. Es una experiencia que te vuelve humilde; tuve médicos maravillosos y un esposo increíble que me ayudó a luchar”. La actriz relató lo difícil que fue perder el cabello por la quimioterapia y cómo se recuperó cuando empezaron a aparecer los primeros brotes.

Los Angeles de Charlie ayer y hoy. Foto: PaleyFest

Durante la charla sincera Smith destacó “el poder de las amigas” y la familia durante su propio tratamiento: “Cuando Cheryl me llamó, lo primero que hice fue mandarle mis pelucas. Fue muy valiente”. También recordó haber estado al lado de Jackson cuando ella atravesó su tratamiento años atrás. “Es vital entender y no tener miedo a hacerse una mamografía -enfatizó Jackson-. La detección temprana es la clave”.

Las variaciones del elenco

Kate Jackson recordó cómo nació la serie. Mientras terminaba “The Rookies”, el productor Leonard Goldberg le presentó un proyecto titulado “Alley Cats” (Gatas Callejeras), sobre tres investigadoras privadas que usaban látigos y cadenas. “Len me dijo que estaba disponible porque las tres cadenas principales ya lo habían rechazado. ¡Sonaba como un éxito total! -bromeó quien interpretó a la inteligente Sabrina-. Pensé que era la peor idea que había escuchado en mi vida”. Fue ella quien propuso los cambios que definieron al show. Un cuadro de ángeles en la pared de Spelling inspiró el nombre, y el intercomunicador en el escritorio del productor se convirtió en la voz del misterioso Charlie.

Los Angeles de Charlie ayer y hoy. Foto: PaleyFest

Farrah Fawcett (quien falleció en 2009) fue la estrella de la primera temporada. Su partida generó una batalla legal y desconcierto entre sus compañeras. “Estaba triste y confundida; sabía que había mucha gente hablándole al oído -recordó Smith-. Pero ella está en nuestra memoria colectiva, está aquí”. Así fue como Ladd entró para reemplazarla como Kris Munroe, la hermana menor del personaje de Farrah. En su primer día, usó una remera que decía “Farrah Fawcett-Minor” (en referencia al apellido de casada de Farrah, Fawcett-Majors) para ganarse al equipo técnico.

Las actrices también recordaron los papeles que tuvieron que rechazar por contrato. Jackson tuvo que bajarse de “Kramer vs. Kramer” y Smith perdió la oportunidad de ser una “chica Bond”. Además ésta última confesó que rechazó un papel en la película “Beetlejuice”: “Simplemente no la entendí. ¡Mi marido todavía se arrepiente! Pero a veces leés un guion y no te suena real”. En cuanto al futuro, Jaclyn Smith planea lanzar en septiembre sus memorias: “I Once Knew a Guy Named Charlie” (Una vez conocí a un tipo llamado Charlie) y Ladd sigue vigente en películas navideñas.

Los Angeles de Charlie ayer y hoy. Foto: PaleyFest

Y la gran noticia la dio Kate Jackson, quien se alejó de la actuación durante dos décadas para criar a su hijo. “Me di cuenta de que no podía ser buena intérprete y buena madre al mismo tiempo. Así que me retiré. Estoy feliz de haberlo hecho”, explicó. Pero cerró con una exclamación que emocionó a todos: “¡Ahora estoy lista para volver!”.