“Dame fuerzas porque ya no puedo más”:

Narela Barreto. Foto: Redes sociales

La prima de Narela Barreto, la joven argentina que fue encontrada muerta en los Estados Unidos, publicó un mensaje emotivo en sus redes sociales para despedirla.

Ayelen manifestó su tristeza en una historia de Instagram acompañada de una foto junto a Narela durante un festejo familiar.

Despedida de la familia de Narela Barreto. Foto: Redes sociales

“Me vas a doler toda la vida. Dame fuerzas porque ya no puedo más. Vas a ser mi ángel más hermoso. Volá alto. Me cuesta tanto todo esto, estoy destrozada”, escribió.

“Descansa en paz, hermosa Nare. Queremos justicia, que no quede en la nada”, publicó, en tanto, una amiga de la joven.

Narela Barreto. Foto: Redes sociales

Por el momento se desconocen los pormenores de la investigación respecto a si se trató de un crimen o muerte natural.

La damnificada se había mudado al país norteamericano hace dos años donde trabajaba como camarera.