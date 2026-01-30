“Dame fuerzas porque ya no puedo más”: la dolorosa despedida a Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles
Su prima posteó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la triste noticia que llegó de Estados Unidos. “Me vas a doler toda la vida”, afirmó.
La prima de Narela Barreto, la joven argentina que fue encontrada muerta en los Estados Unidos, publicó un mensaje emotivo en sus redes sociales para despedirla.
Ayelen manifestó su tristeza en una historia de Instagram acompañada de una foto junto a Narela durante un festejo familiar.
“Me vas a doler toda la vida. Dame fuerzas porque ya no puedo más. Vas a ser mi ángel más hermoso. Volá alto. Me cuesta tanto todo esto, estoy destrozada”, escribió.
“Descansa en paz, hermosa Nare. Queremos justicia, que no quede en la nada”, publicó, en tanto, una amiga de la joven.
Por el momento se desconocen los pormenores de la investigación respecto a si se trató de un crimen o muerte natural.
La damnificada se había mudado al país norteamericano hace dos años donde trabajaba como camarera.