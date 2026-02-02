Hospital Municipal de Balcarce. Foto: Facebook Somos Balcarce

Los seis niños que dieron positivo de cocaína en el partido bonaerense de Balcarce fueron dados de alta y se espera que brinden declaración testimonial en Cámara Gesell.

Según la información recolectada por la ‘Agencia Noticias Argentinas’, los bebés mellizos de dos meses y los otros menores de edad evolucionaron favorablemente en el Hospital Municipal de dicha ciudad.

Los damnificados se encuentran bajo la custodia de sus dos tías (hermanas de la madre), luego de que el padre denunciara que ella les proveía las drogas.

La entrada del Hospital Municipal de Balcarce. Foto: Facebook Somos Balcarce

El fiscal Rodolfo Moure convocará en los próximos días a las víctimas para que comparezcan en Cámara Gesell en la causa caratulada como “suministro de estupefacientes agravado” al tratarse de menores de edad.

El padre permanece detenido en la Unidad Penal N°15 de Batán y la madre seguía internada en el mismo centro asistencial.

Los médicos detectaron la cocaína en la sangre de todos los descendientes y marihuana en uno de ellos, mientras avanza la investigación para esclarecer el hecho.

Un testimonio clave

El director del Hospital Municipal de Balcarce, Javier Reino, dio a conocer detalles de la salud de cuatro menores que dieron positivo de cocaína, además de elementos que pueden ser de suma importancia para la investigación.

“Los niños están bien, a la espera de lo que resuelva la Justicia”, comentó Reino, quien también destacó que el operativo comenzó cuando la madre denunció un caso de violencia de género y que sus hijos podrían tener droga en sus cuerpos.

Los hermanos intoxicados con cocaína en Balcarce fueron dados de alta. Foto: Reuters (Stringer)

En diálogo con el medio local ‘Radio Líder’, Reino expuso cómo es la situación actual de los niños, que tienen entre 13 años y dos meses: “A los seis se les volvieron a tomar pruebas y tres ya están dando negativo”.

“Hasta donde sabemos, la mamá (que dio positivo de cocaína) no los estaba amamantando, con lo cual será tarea de la Justicia determinar cómo la droga llegó a sus cuerpos. Nosotros nos abocamos a la parte de salud”, concluyó.