Hospital Municipal de Balcarce, lugar donde están los niños internados. Foto: NA

El director del Hospital Municipal de Balcarce, Javier Reino, dio a conocer detalles de la salud de cuatro menores que dieron positivo de cocaína, además de elementos que pueden ser de suma importancia para la investigación. En estos momentos el padre está detenido, mientras que la madre se encuentra internada.

“Los niños están bien, a la espera de lo que resuelva la Justicia”, comentó Reino, quien también destacó que el operativo comenzó cuando la madre denunció un caso de violencia de género y que sus hijos podrían tener droga en sus cuerpos: “Se hicieron los estudios y arrojaron los resultados de cocaína y marihuana”.

El caso conmocionó a la localidad de Balcarce. Foto: El Eco

Según informó el médico, en las últimas horas se solicitaron estudios complementarios, incluyendo los controles cardiológicos de todos los menores para evaluar posibles alteraciones físicas, así como también evaluar el impacto psicológico de los seis hermanos.

En diálogo con el medio local Radio Líder, Reino expuso cómo es la situación actual de los niños, que tienen entre 13 años y dos meses: “A los seis se les volvieron a tomar pruebas y tres ya están dando negativo”.

“Hasta donde sabemos, la mamá (que dio positivo de cocaína) no los estaba amamantando, con lo cual será tarea de la Justicia determinar cómo la droga llegó a sus cuerpos. Nosotros nos abocamos a la parte de salud”, explicó. Por su parte, el fiscal Rodolfo Moure solicitó el arresto del padre, quien se encuentra alojado en la Unidad N°15 del penal de Batán, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Los menores están bajo el cuidado del Servicio Local de los Derechos del Niño y los investigadores intentan esclarecer las circunstancias del hecho caratulado como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”.

La policía accionó luego de la denuncia Foto: santafe.gov.ar

Como avanza la causa

Tras conocerse los resultados, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del hombre denunciado, quien según fuentes judiciales, ya contaba con una condena previa. En el allanamiento a la vivienda familiar, se secuestró clorhidrato de cocaína, aunque el imputado negó haber suministrado drogas a los menores y afirmó que la madre es consumidora y tolerante al uso de sustancias.

El caso fue caratulado como “Suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, un delito que prevé penas de entre 6 y 20 años de prisión. Mientras tanto, los niños quedaron bajo resguardo del Servicio Local de los Derechos del Niño y la investigación judicial continúa para determinar cómo y por quién fue suministrada la droga.