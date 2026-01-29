El caso conmocionó a la localidad de Balcarce. Foto: El Eco

Seis menores de edad de una misma familia arrojaron resultados positivos por cocaína en sangre en un caso que conmocionó a la localidad de Balcarce. Según la denuncia, podría estar vinculado con un presunto suministro de drogas por parte del padre al grupo familiar que

La situación salió a la luz cuando la madre, acostumbrada a convivir con episodios de violencia de género en el hogar, se presentó ante la Comisaría de la Mujer para solicitar medidas de protección y denunció que su pareja no solo la agredía, sino que también la drogaba a ella y temía que lo mismo ocurriera con los hijos. Ante esa denuncia, la Fiscalía Descentralizada ordenó el traslado de los seis menores de 9, 10, 12, 13 años y mellizos de 2 meses de edad al Hospital Municipal “Felipe A. Fossati”, donde los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de cocaína en todos los casos.

Tras conocerse los resultados, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del hombre denunciado, quien según fuentes judiciales, ya contaba con una condena previa. En el allanamiento a la vivienda familiar, se secuestró clorhidrato de cocaína, aunque el imputado negó haber suministrado drogas a los menores y afirmó que la madre es consumidora y tolerante al uso de sustancias.

El caso fue caratulado como “Suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, un delito que prevé penas de entre 6 y 20 años de prisión. Mientras tanto, los niños quedaron bajo resguardo del Servicio Local de los Derechos del Niño y la investigación judicial continúa para determinar cómo y por quién fue suministrada la droga.

Fuentes judiciales indicaron que está en estudio la validez de las pruebas toxicológicas obtenidas en el hospital con el fin de descartar posibles falsos positivos, un paso clave para sostener la acusación de suministro de estupefacientes.