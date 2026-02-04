Vinicius Junior y su pareja, Virginia Fonseca. Foto: NA

Virginia Fonseca, pareja de Vinicius Junior, salió a defender al brasileño por las críticas ante su falta de profesionalismo y reveló detalles íntimos de los controles que mantiene el delantero del Real Madrid.

“Todo lo que vayas a ponerte, tenés que avisarme antes”, le habría dicho el delantero, en referencia a los estrictos protocolos antidopaje que sigue.

Virginia Fonseca. Foto: Redes sociales

El hecho se hizo conocido ante la visita de Virginia a un ginécologo, que le recetó una pomada. Al enterarse de que el contacto con ciertas sustancias podría representar un riesgo, su reacción fue inmediata. “Empecé a temblar. Pensé: ‘Dios mío, ¿habré usado algo que no podía?’”, relató. El temor no estaba vinculado a su salud personal, sino a la posibilidad de que un simple contacto pudiera derivar en un resultado positivo en un control antidopaje para el futbolista.

Aunque finalmente se confirmó que el producto no tenía efectos adversos, la experiencia dejó en evidencia el nivel de precaución que rodea al jugador.

Vinicius en el Real Madrid. Foto: REUTERS.

“Si tengo que usar alguna pomada, tiene que pasar por su fisioterapeuta, porque tal vez pueda dar positivo en dopaje”, señaló.