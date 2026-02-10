Protesta de policías en Rosario Foto: NA

Pese a los disturbios ocasionados por la noche tras la protesta de policías, continúan la huelga frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario. La movilización se mantuvo ruidosa durante toda la mañana, pese al llamado a la reflexión realizado más temprano por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien informó sobre 20 agentes puestos a disponibilidad y advirtió sobre el abandono de funciones.

Según comentó el funcionario, el patrullaje de la ciudad continúa activo pese al reclamo: “Se está sosteniendo, no con normalidad, pero con esfuerzo”, resaltó a Rosario3. Mientras tanto, la medida de fuerza se reactivó a las 7 de la mañana con aproximadamente 20 móviles policiales, ubicados sobre la calle Ovidio Lagos, haciendo sonar sus sirenas de manera constante.

Los reclamos están dirigidos al gobierno provincial, en rechazo a las mejoras laborales anunciadas la semana pasada, que según los manifestantes no responden a sus demandas. Entre los manifestantes, varios familiares portaban pancartas con consignas como “El uniforme no se mancha”, y acompañaron a los agentes desde temprano.

A pesar del ruido y la presencia de los móviles, la protesta no afectó el patrullaje ni la entrada y salida de la Jefatura. Incluso, durante la noche del lunes, se registró un procedimiento policial exitoso en Aborígenes Argentinos al 6300, con secuestro de un arma de fuego y la aprehensión de un menor.

Qué sucedió durante las protestas

Los reclamos comenzaron en las primeras horas del día de ayer, cuando familiares y allegados de policías se concentraron frente a la sede policial ubicada en Rosario para exigir mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Pero con el correr de las horas, varios efectivos que se encontraban de servicio y patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, lo que profundizó el conflicto.

La medida de fuerza no se limitó únicamente a Rosario, ya que en la ciudad capital también se realizaron reclamos similares frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde patrulleros rodearon el edificio como parte de la manifestación. Según informaron medios locales, en medio de las protestas se ordenó el avance de otros efectivos para despejar la zona, lo que derivó en un enfrentamiento directo entre policías. Como consecuencia, el grupo que encabezaba el reclamo hizo sonar las sirenas de patrulleros y motocicletas, y se produjeron cortes de calles que afectaron la circulación en el centro de la ciudad.

La movilización original, que tenía como eje central una recomposición salarial urgente, derivó en una violenta secuencia que fue registrada por testigos a través de sus teléfonos celulares y difundida en redes sociales.