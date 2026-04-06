La víctima tenía 43 años y atravesaba problemas económicos. Foto: Noticias Argentinas

Un cabo de la Policía Federal fue encontrado muerto dentro de su auto en Merlo. El hecho se produjo durante la jornada de este lunes 6 de abril y según indicaron las autoridades, el oficial atravesaba problemas económicos.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el cuerpo de Juan Antonio Laundolfi, de 43 años, apareció en un Ford Ka gris con un disparo a la altura de la sien que fue efectuado con su arma reglamentaria tratándose de una pistola calibre 9 milímetros Bersa Thunder Pro. El vehículo estaba estacionado frente a las vías del tren Sarmiento y una médica constató el fallecimiento tras la advertencia de un cuidacoches que trabaja en el lugar.

Hallaron sin vida a un cabo de 43 años en Merlo Foto: Noticias Argentinas

Los voceros del caso remarcaron que la víctima, que se desempeñaba en la División Sistemas Multi tecnológicos de la Policía Federal Argentina, presentaba inconvenientes económicos. El caso fue caratulado como “Averiguación de causales de muerte” por el Juzgado Federal N°3 y la Secretaría N°9 de Morón y efectivos de la Comisaría 1° de Merlo llevaron a cabo un operativo en el lugar.

Cabe resaltar que meses atrás se dio un caso similar: en diciembre de 2025, un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos se quitó la vida luego de haber sido víctima de extorsión. En paralelo, en Mendoza murió el soldado voluntario Facundo Gabriel Lima: su deceso presentó características violentas y según las primeras informaciones, se disparó con un arma que pertenecía a su padre, un agente penitenciario, mientras estaba con licencia psiquiátrica en su vivienda personal. Según los últimos relevamientos oficiales, alrededor del 30% de los intentos de suicidio en la Argentina corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años.

Ante cualquier señal de riesgo, se recomienda recurrir a profesionales de salud mental o a las líneas de atención disponibles: el 135 es la línea de asistencia al suicida en CABA y Gran Buenos Aires; el 107 de urgencias del SAME; y el 0800-333-1665 corresponde a Salud Mental Responde en la Ciudad de Buenos Aires.