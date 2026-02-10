Protesta entre policías en Santa Fe Foto: X @enfoque_Salta

Se vivieron momentos de tensión en la ciudad de Rosario durante la madrugada de este martes, en el marco de una protesta salarial protagonizada por efectivos de la Policía de Santa Fe, quienes se enfrentaron con otros agentes de la fuerza frente a la Jefatura de Policías.

Los reclamos comenzaron en las primeras horas del día, cuando familiares y allegados de policías se concentraron frente a la sede policial ubicada en Rosario para exigir mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Pero con el correr de las horas, varios efectivos que se encontraban de servicio y patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, lo que profundizó el conflicto.

La medida de fuerza no se limitó únicamente a Rosario, ya que en la ciudad capital también se realizaron reclamos similares frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde patrulleros rodearon el edificio como parte de la manifestación. Según informaron medios locales, en medio de las protestas se ordenó el avance de otros efectivos para despejar la zona, lo que derivó en un enfrentamiento directo entre policías. Como consecuencia, el grupo que encabezaba el reclamo hizo sonar las sirenas de patrulleros y motocicletas, y se produjeron cortes de calles que afectaron la circulación en el centro de la ciudad.

La movilización original, que tenía como eje central una recomposición salarial urgente, derivó en una violenta secuencia que fue registrada por testigos a través de sus teléfonos celulares y difundida en redes sociales.

Los reclamos continuaron en distintas localidades de la provincia y persiste la preocupación ante la posibilidad de que el conflicto se prolongue. Entre las demandas también se incluyó el pedido de cese de las sanciones administrativas contra los efectivos que participaron de las primeras manifestaciones.

Reclamos y demandas policiales por un salario mejor

Las protestas policiales comenzaron la semana pasada en varias ciudades santafesinas, como Rosario, Vera y Reconquista. Desde la Asociación Profesional Policial (Apropol) detallaron que entre los principales puntos del reclamo figuran una recomposición salarial real, con un haber inicial que no sea inferior a la canasta básica total, liquidaciones claras y auditables, y la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de jerarquía ni destino.

Sin embargo, desde el sector remarcaron que el reclamo no se limita a lo salarial, sino que apunta a una mejora integral de las condiciones laborales, con especial énfasis en la salud mental y física de los efectivos.

En este contexto, días atrás el Gobierno de Santa Fe anunció la puesta en marcha de un plan integral para las fuerzas de seguridad, destinado a mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de vida del personal policial. Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, la iniciativa se estructura en cuatro ejes: mejora económica, salud mental, alojamiento y transporte, y se desarrollará con diálogo permanente y un proceso de perfeccionamiento continuo.