La protesta se dio en el marco de la Ley de Glaciares que se debate en el Congreso. Foto: Captura de pantalla C5N

Activistas y organizaciones ambientales se movilizaron este miércoles 8 de abril al Congreso bajo el lema “La Ley de Glaciares no se toca”. La protesta rechaza el proyecto que el oficialismo busca convertir en ley y en medio de las manifestaciones, se generó un momento de tensión entre manifestantes y la Policía que derivó en la detención de una persona.

La movilización comenzó a las 17 en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se produjeron los primeros roces con las fuerzas de seguridad. El operativo conjunto de la Policía Federal y la Ciudad bloqueó los desplazamientos para concentrar a los manifestantes en la plaza que derivó en una persona detenida durante el inicio de la marcha.

La mañana del miércoles ya había comenzado con tensión cuando activistas de Greenpeace vandalizaron el Monumento a los Dos Congresos. Tras escalar la estructura, desplegaron banderas con los mensajes “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

Video: TN.

Aunque los activistas fueron desalojados y se labraron actas, uno de ellos exigió desde el lugar que “los diputados no entreguen el agua de todos”. Por su parte, Diego Salas, director de programas de Greenpeace, advirtió que la modificación de la Ley de Glaciares que quiere aprobar el Gobierno implica “abrir la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege”, lo que comprometería el acceso al agua, “un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional”.

La protesta, que incluye una marcha de antorchas y un festival artístico previsto hasta la medianoche, cuenta con el respaldo de referentes políticos como Luis Zamora. El dirigente de izquierda convocó a la ciudadanía “para defender los Glaciares, el agua, es decir la vida, frente a los negocios empresarios extractivistas y contaminantes que promueven Milei y sus socios”.

La movilización se desarrolla en paralelo a la sesión en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo contaría con los votos para la aprobación. Los manifestantes, que hicieron un llamado a la sociedad (“Vení con tu antorcha, tu cartel y tus ganas de defender el territorio”), prevén seguir el debate en vivo desde la plaza hasta que finalice la votación de una ley que consideran una amenaza directa a la reserva de agua dulce del país.

Ley de Glaciares: siete activistas de Greenpeace fueron detenidos en medio de las protestas en el Congreso

Distintos activistas se treparon a la estatua de la República en el Congreso con un cartel que decía: “Diputados, no traicionen a los argentinos”, y esta acción resultó en siete detenidos de Greenpeace en el marco de la votación en la Cámara de Diputados de la Ley de Glaciares durante el día de hoy.

Protestas en el Congreso Foto: Captura de pantalla

El operativo de la Policía de la Ciudad fue cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos, en una escena de despliegue de bomberos y efectivos policiales.