Expo Mate 2026. Foto: Freepik

Este año vuelve Expo Mate 2026 tras el éxito que fue la primera edición de la feria. Este año, la celebración tendrá un día más gracias al feriado del lunes 25 de mayo por el aniversario de la Revolución de Mayo. En el evento se podrá disfrutar de shows, talleres, y estarán presentes las principales marcas de yerbas y mates.

Además, para esta edición 2026, ya confirmaron la presencia de la sommelier Valeria Trapaga y el científico Juan Ferrario. Expo Mate, que se llevará a cabo en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, es una feria tradicional ideal para disfrutar junto a la familia y los amigos.

Por su parte, las entradas se podrán adquirir en boleterías de Expo Mate y también habrá venta anticipada.

Expo Mate 2026.

¿Cuándo y dónde se realiza la Expo Mate 2026?

La segunda edición de Expo Mate se realizará los días sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo, aprovechando el feriado por el aniversario de la Revolución de Mayo. Durante esos tres días, el evento abrirá sus puertas de 11 a 19 horas en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, ubicado en Del Barco Centenera y el Río, Calle 1 interna.

Cabe destacar que, si llueve, la organización de la feria informó que se reprogramará para el fin de semana del 30 y 31 de mayo, aunque en ese caso se desarrollará solo durante dos días.

Cronograma de los tres días de la Expo Mate 2026

A lo largo de los tres días de la Expo Mate, los visitantes podrán recorrer stands de marcas de yerba, mates y accesorios, además de participar en catas de yerbas, talleres en vivo, charlas y actividades especiales.

Además, la feria contará con la presencia de artesanos y un escenario preparado para distintas presentaciones. Entre los invitados confirmados figuran la sommelier Valeria Trapaga y el científico Juan Ferrario, quienes formarán parte de las actividades programadas.

Expo Mate 2026. Foto: Instagram.

Por qué esta edición será “más grande” que las anteriores

La edición 2026 tendrá una escala considerablemente mayor porque amplía su superficie a 9.500 metros cuadrados, lo que representa un crecimiento del 95% respecto al año pasado. Esta expansión permitirá duplicar la cantidad de stands, incorporar un nuevo espacio para charlas y mejorar la circulación del público dentro del predio.

“Estamos muy contentos de hacer crecer la muestra en esta segunda edición. El mate es mucho más que una infusión; es ese puente que une sin distinciones. En esta edición ampliada de Expo Mate, queremos que cada rincón del predio sea un reflejo de esa ronda infinita donde la amistad y las historias fluyan. Celebrar Expo Mate otro año más en una fecha tan nuestra como el 25 de mayo es honrar nuestra historia como argentinos”, reveló Cirilo Wagener, fundador de El Tero y realizador de Expo Mate.

“Al igual que en el 2025, estamos diseñando una Expo Mate 2026 que no se visitará, sino que se vivirá en carne propia. Más que nunca será una experiencia inolvidable. Los que vinieron el año pasado lo experimentaron y nos impulsaron a que este año Expo Mate sea aún mejor. ¡Y aceptamos el desafío!”, agregó.