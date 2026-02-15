Brian Cabrera, el joven asesinado en el Carnaval. Foto: NA.

Una noche de música y celebración terminó en tragedia en la ciudad de Mercedes, donde un joven de 18 años fue asesinado a balazos durante los festejos de carnaval en pleno centro. La víctima, identificada como Brian Cabrera, murió horas después en el hospital tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada sobre la Avenida 29, mientras una banda se presentaba en el escenario principal ante una multitud que participaba de la segunda noche de los corsos. Según testigos, el episodio se desató tras una discusión entre el adolescente y un hombre mayor. En medio del altercado, el agresor habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos que impactaron en el pecho y en la región occipital de la cabeza de Cabrera.

Los detenidos por el crimen de Brian Cabrera. Foto: NA.

El joven cayó sobre el asfalto, lo que generó escenas de pánico y corridas entre los asistentes. Fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde los médicos intentaron reanimarlo. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios, confirmaron fuentes oficiales.

La investigación por el asesinato de Brian Cabrera

La investigación quedó en manos de la UFI N°2 de Mercedes, que trabaja para determinar el móvil del crimen. A partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios, la Policía realizó un operativo cerrojo que permitió la detención de una mujer de 33 años y de un joven de 19, a quien se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio.

La noticia del fallecimiento provocó momentos de extrema tensión frente al hospital y en el centro de la ciudad. Familiares y allegados reclamaron justicia y cuestionaron los controles durante el evento. La situación obligó a la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para reforzar la seguridad en el centro de salud y prevenir incidentes.

El arma de fuego secuestrada a uno de los detenidos. Foto: NA.

En redes sociales, vecinos expresaron su indignación y pidieron mayores medidas de prevención en este tipo de celebraciones masivas, incluyendo la posibilidad de trasladar los corsos a espacios cerrados donde pueda aplicarse el derecho de admisión para resguardar la seguridad de las familias.