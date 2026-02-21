El nombre deriva de la familia Carneiro, antiguos propietarios, y la región destaca por sus bancos de arena, paseos en catamarán, baños de arcilla y arrecifes que forman piscinas naturales con la marea baja. Foto: Tripadvisor | Mejorada con IA.

En el nordeste de Brasil existe un destino que parece salido de una postal. Palmeras inclinadas sobre la arena, mar turquesa y una pequeña iglesia colonial frente al océano convierten a Praia dos Carneiros en uno de los secretos mejor guardados del país.

Ubicada en el estado de Pernambuco, esta playa de cinco kilómetros combina naturaleza casi intacta con infraestructura turística discreta. A diferencia de otros puntos masivos del litoral brasileño, aquí predomina un clima sereno, ideal para quienes buscan descanso asegurado y paisajes de ensueño.

La Playa Carneiros, en Tamandaré (PE), es famosa por sus cálidas aguas, sus cocotales y la icónica Capilla de São Benedito (siglo XVIII), uno de los lugares más codiciados para celebrar bodas en Brasil. Foto: Booking.com.

La iglesia que se convirtió en un ícono de Praia dos Carneiros

Uno de los grandes atractivos del lugar es la Igreja de São Benedito, una construcción del siglo XVIII que se levanta literalmente sobre la arena.

Su fachada blanca con detalles verdes, enmarcada por cocoteros, se transformó en símbolo indiscutido del destino y en uno de los escenarios favoritos para bodas frente al mar, una ubicación soñada por miles de parejas.

La Capilla de San Benito fue construida entre 1700 y 1750, en estilo colonial, para los habitantes de la finca. No se encuentra en un pueblo, sino aislada sobre la arena, rodeada de cocoteros. Foto: Vida Sem Paredes.

Los joyitas de Praia dos Carneiros: naturaleza en su estado más puro, arrecifes y aguas cálidas

El mar en Praia dos Carneiros se caracteriza por su transparencia y temperatura agradable durante gran parte del año, permitiendo conocerla en cualquier época, más allá del verano. Los arrecifes naturales forman piscinas cuando baja la marea, lo que permite disfrutar del agua con mayor tranquilidad.

El snorkel es una de las actividades más recomendadas, ya que la visibilidad facilita la observación de peces y fauna marina.

Lo ideal es ir durante la marea baja (0,4 a 0,8), cuando se forman piscinas naturales repletas de pequeños peces, lo que hace que el agua sea extremadamente clara para disfrutar del buceo o snorkel. Foto: Getty Images/iStockphoto.

También se organizan paseos en lancha por la zona, incluyendo paradas en bancos de arena y sectores donde los visitantes realizan baños de arcilla, ideales para desintoxicar, remineralizar y exfoliar la piel, promoviendo la relajación muscular y la circulación.

Gastronomía con ubicación estratégica en la Praia dos Carneiros

La experiencia se completa con la gastronomía local: mariscos frescos, pescados recién capturados y platos típicos del nordeste brasileño forman parte de la propuesta culinaria.

A menudo, estos menús son servidos directamente en la arena bajo cocoteros. La cocina pernambucana es protagonista, con platos típicos de frutos del mar, siendo los restaurantes de la zona famosos por su ambiente rústico-chic, vistas al mar y piscinas naturales.

El Restaurante Mirapraia se roba paladares por su gastronomía de mar en la Praia dos Carneiros. Foto: Tripadvisor.

Destacados gastronómicos en Praia Dos Carneiros:

Restaurante Beijupirá : ofrece una experiencia gastronómica regional sofisticada, destacando por sus platos creativos y ubicación junto a la naturaleza.

Bora Bora Carneiros : es uno de los paradores más famosos, conocido por su ambiente familiar, mesas en la playa, buena infraestructura y ambiente animado.

Especialidades locales: la oferta se basa en productos frescos del estuario del río Formoso, incluyendo caldeiradas, camarones y pescados.

Gastronomía de mar en Praia dos Carneiros, Brasil. Foto: Tripadvisor.

Cómo llegar a Praia dos Carneiros, en Brasil

Praia dos Carneiros se encuentra en el municipio de Tamandaré, a poco más de 50 kilómetros de Porto de Galinhas y de Maragogi, dos de los destinos más conocidos de la región.

Por esa razón, es una excelente opción para complementar un viaje por el nordeste de Brasil y descubrir un paraíso menos masificado pero igualmente impactante

Con su combinación de paisaje natural, historia colonial y mar cristalino, Praia dos Carneiros se consolida como una de las playas más sorprendentes y fotogénicas de Brasil.