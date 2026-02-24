Brutal choque entre un auto y un colectivo en La Matanza. Foto: Captura

Un brutal choque ocurrió en la localidad bonaerense de La Matanza cuando un auto, en el que iban siete personas a bordo, se metió en el carril del Metrobús y terminó aplastado por un colectivo. Por el hecho hay tres jóvenes internados en grave estado, mientras que el conductor del vehículo fue detenido.

El accidente sucedió este domingo y las imágenes se viralizaron en las últimas horas. La grabación de las cámaras de seguridad muestran el momento en el que un Renault 9 se cruzó al carril exclusivo y terminó aplastado por un interno de la línea 218 en la avenida Juan Manuel de Rosas.

Video: así fue el impactante choque en La Matanza

Brutal choque entre un auto y un colectivo en La Matanza. Video: NA

Como consecuencia, el auto quedó destruido por completo y comenzó a incendiarse. Es ahí cuando los pasajeros logran escapar, pero tres de ellos resultaron heridos gravemente y en estos momentos se encuentran internados con riesgo de vida.

Desde el medio Primer Plano Online señalaron que las tres personas afectadas fueron identificadas como J.M., S.P. y L.R., quienes estaban a bordo del auto particular.

Frente a la irresponsabilidad del conductor, la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza, ordenó su detención por el delito de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentaria.

A su vez, solicitó la extracción de sangre para determinar si previo al siniestro consumió alcohol o alguna sustancia prohibida.