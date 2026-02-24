Choque impactante: un auto con siete personas a bordo se metió en el Metrobús y terminó aplastado por un colectivo
Ocurrió en La Matanza. Por el hecho hay tres jóvenes internados en grave estado, mientras que el conductor del vehículo fue detenido. Mirá el impresionante video del accidente.
Un brutal choque ocurrió en la localidad bonaerense de La Matanza cuando un auto, en el que iban siete personas a bordo, se metió en el carril del Metrobús y terminó aplastado por un colectivo. Por el hecho hay tres jóvenes internados en grave estado, mientras que el conductor del vehículo fue detenido.
El accidente sucedió este domingo y las imágenes se viralizaron en las últimas horas. La grabación de las cámaras de seguridad muestran el momento en el que un Renault 9 se cruzó al carril exclusivo y terminó aplastado por un interno de la línea 218 en la avenida Juan Manuel de Rosas.
Video: así fue el impactante choque en La Matanza
Como consecuencia, el auto quedó destruido por completo y comenzó a incendiarse. Es ahí cuando los pasajeros logran escapar, pero tres de ellos resultaron heridos gravemente y en estos momentos se encuentran internados con riesgo de vida.
Desde el medio Primer Plano Online señalaron que las tres personas afectadas fueron identificadas como J.M., S.P. y L.R., quienes estaban a bordo del auto particular.
Frente a la irresponsabilidad del conductor, la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza, ordenó su detención por el delito de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentaria.
A su vez, solicitó la extracción de sangre para determinar si previo al siniestro consumió alcohol o alguna sustancia prohibida.