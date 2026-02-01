Video impactante: un jubilado ciego cruzó mal la calle, quedó enganchado a un camión y fue arrastrado varios metros
El incidente de tránsito ocurrió en la ciudad de Banda del Río Salí, provincia de Tucumán. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de la Municipalidad que registró toda la secuencia. El hombre fue trasladado a un Centro de Atención Primaria. Mirá el video.
Un jubilado ciego de 72 años fue herido después de ser arrastrado por un camión al intentar cruzar la calle en la ciudad de Banda del Río Salí, provincia de Tucumán.
El episodio ocurrió en la intersección de avenida Independencia y Chile, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes fueron difundidas por la Municipalidad.
Según se observa en el video, el hombre caminaba con su bastón, pero cruzó por fuera de la senda peatonal, sin que nadie advirtiera el riesgo que corría.
En ese trayecto, avanzó entre los vehículos detenidos y pasó por detrás de un camión utilitario que se encontraba estacionado esperando el semáforo.
La víctima quedó “enganchada” durante algunos segundos a una tira de cables de acero que colgaban de la parte trasera del rodado.
Sin advertir su presencia, el conductor del camión retomó la marcha y lo arrastró por varios metros hasta que el hombre cayó de cabeza al asfalto.
El estado de salud del jubilado ciego accidentado en Tucumán
De inmediato, otros peatones que presenciaron el incidente acudieron en su ayuda y, rápidamente, dieron aviso a los servicios de emergencia.
Una ambulancia lo trasladó al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local, donde los médicos constataron que presentaba lesiones leves. El jubilado permanece fuera de peligro y continúa con su recuperación.