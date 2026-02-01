El accidente de tránsito que sufrió un jubilado ciego en la provincia de Tucumán. Foto: Municipalidad de Banda del Río Salí

Un jubilado ciego de 72 años fue herido después de ser arrastrado por un camión al intentar cruzar la calle en la ciudad de Banda del Río Salí, provincia de Tucumán.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Independencia y Chile, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes fueron difundidas por la Municipalidad.

El accidente de tránsito que sufrió un jubilado ciego en la provincia de Tucumán. Créditos: Municipalidad de Banda del Río Salí

Según se observa en el video, el hombre caminaba con su bastón, pero cruzó por fuera de la senda peatonal, sin que nadie advirtiera el riesgo que corría.

En ese trayecto, avanzó entre los vehículos detenidos y pasó por detrás de un camión utilitario que se encontraba estacionado esperando el semáforo.

El accidente de tránsito que sufrió un jubilado ciego en la provincia de Tucumán. Foto: Municipalidad de Banda del Río Salí

La víctima quedó “enganchada” durante algunos segundos a una tira de cables de acero que colgaban de la parte trasera del rodado.

Sin advertir su presencia, el conductor del camión retomó la marcha y lo arrastró por varios metros hasta que el hombre cayó de cabeza al asfalto.

El estado de salud del jubilado ciego accidentado en Tucumán

De inmediato, otros peatones que presenciaron el incidente acudieron en su ayuda y, rápidamente, dieron aviso a los servicios de emergencia.

El accidente de tránsito que sufrió un jubilado ciego en la provincia de Tucumán. Foto: Municipalidad de Banda del Río Salí

Una ambulancia lo trasladó al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local, donde los médicos constataron que presentaba lesiones leves. El jubilado permanece fuera de peligro y continúa con su recuperación.