Brutal pelea en el Museo MAR de Mar del Plata. Foto: Captura de video.

Momentos de tensión se vivieron este fin de semana en el Museo MAR de Mar del Plata, cuando dos hombres protagonizaron una pelea frente a los visitantes. El incidente, que fue grabado por un testigo y se viralizó rápidamente en redes sociales, se habría originado por un conflicto personal: uno de los involucrados se cruzó con su exnovia acompañada de su nueva pareja.

El episodio ocurrió este domingo pasado en el hall principal del museo, ubicado en la intersección de Félix U. Camet y López de Gomara. En el video que circula por redes, se puede ver a ambos hombres intercambiando golpes mientras algunas personas intentan separarlos. La grabación captó la sorpresa y el desconcierto de los visitantes, que se encontraron en medio del altercado sin esperarlo.

Se agarraron a trompadas en el Museo MAR de Mar del Plata. Video: X/@MinutoYa

Los detalles de la pelea en el Museo MAR de Mar del Plata

El testigo que filmó la pelea explicó al portal marplatense 0223 que el enfrentamiento comenzó de manera verbal y escaló rápidamente hasta convertirse en agresión física. “Fue todo muy rápido, no sabíamos cómo actuar”, relató, describiendo la escena en medio del hall lleno de público.

Según confirmaron desde el museo, la situación se controló en pocos minutos gracias a la intervención del personal de seguridad del lugar. Los encargados del museo aseguraron que, tras la pelea, las actividades se retomaron con normalidad y no hubo heridos de gravedad entre los visitantes ni entre los involucrados.

El hecho generó revuelo en las redes sociales locales, donde el video del altercado acumuló cientos de reproducciones y comentarios sobre la reacción de los presentes y la rápida actuación de la seguridad del museo. Las autoridades del Museo MAR destacaron la importancia de mantener los protocolos de seguridad para garantizar que situaciones como esta puedan ser controladas de manera rápida y efectiva, minimizando riesgos para el público.