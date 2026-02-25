Nico Mattioli, hijo de Leo Mattioli. Foto: Instagram @nicomattioliok

Este martes, Nicolás Mattioli fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor. Además, recibió una inhabilitación de siete años para conducir.

El hecho ocurrió en septiembre de 2024, cuando el cantante atropelló con su camioneta a Claudia Laura Decurgez, quien circulaba en bicicleta por las calles de la localidad santafesina de Santo Tomé. A raíz del impacto, la mujer sufrió un traumatismo grave de cráneo que le provocó la muerte minutos después.

Como el músico no cuenta con antecedentes penales, la pena será de cumplimiento condicional, por lo que permanecerá en libertad. Sin embargo, deberá realizar un curso de seguridad vial y tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de los hijos de la víctima y del padre de ellos.

Claudia, la mujer atropellada por Nico Mattioli. Fuente: Facebook

Tras la audiencia, la fiscal Rosana Marcolín explicó que la condena implica que, durante los próximos cuatro años, el acusado no podrá cometer ningún delito. En caso contrario, podría solicitarse su prisión preventiva. Además, señaló que desde un primer momento resultó “preocupante” que el conductor no haya advertido la presencia de la ciclista hasta el momento del impacto.

La fiscal detalló que las pericias determinaron que Nicolás Mattioli circulaba a aproximadamente 53,31 kilómetros por hora en una avenida donde la velocidad máxima permitida es de 60. También confirmó que no se detectó alcohol ni sustancias estupefacientes en sangre, ni exceso de velocidad.

No obstante, el informe accidentológico concluyó que el conductor actuó de manera negligente, ya que no realizó ninguna maniobra de evasión ni intento de frenado y no existían obstáculos que le impidieran ver a la víctima antes del accidente.