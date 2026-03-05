Paquete sospechoso frente al Congreso. Foto: Captura video.

Un paquete sospechoso fue encontrado en la mañana de este jueves frente al Congreso de la Nación y efectivos de la División Explosivos de la Policía Federal Argentina constataron que se trataba de una caja negra que no contenía ninguna amenaza.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hallazgo se produjo durante la verificación matutina de la PFA y el elemento estaba próximo a una cabina de gas, en Combate de los Pozos.

Alerta frente al Congreso por el hallazgo de un paquete sospechoso. Video: NA.

Los agentes descubrieron en su interior una botella azul y una cartuchera negra con lápices, por lo que se descartó la presencia de peligro.

En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del juez Ramos, que caratuló el hecho como “intimidación pública”.

El tránsito había sido interrumpido momentáneamente a razón del operativo, pero luego volvió a habilitarse.