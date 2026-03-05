Alerta en Congreso: hallaron un paquete sospechoso en las inmediaciones y fue investigado por la División Explosivos de la PFA
El operativo se realizó en Combate de los Pozos, ya que el elemento estaba próximo a una cabina de gas.
Un paquete sospechoso fue encontrado en la mañana de este jueves frente al Congreso de la Nación y efectivos de la División Explosivos de la Policía Federal Argentina constataron que se trataba de una caja negra que no contenía ninguna amenaza.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hallazgo se produjo durante la verificación matutina de la PFA y el elemento estaba próximo a una cabina de gas, en Combate de los Pozos.
Los agentes descubrieron en su interior una botella azul y una cartuchera negra con lápices, por lo que se descartó la presencia de peligro.
En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del juez Ramos, que caratuló el hecho como “intimidación pública”.
El tránsito había sido interrumpido momentáneamente a razón del operativo, pero luego volvió a habilitarse.