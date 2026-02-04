El Cabo de la PFA se esposó a la reja de la Casa Rosada por un reclamo salarial y adicionales. Foto: Noticias Argentinas

Pasadas las 11 de la mañana de este miércoles 4 de febrero, se vivió un momento de tensión en inmediaciones de la Casa Rosada. Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) se esposó a las rejas de la sede del Poder Ejecutivo por un reclamo salarial y además, llevó una pancarta en la que denunció corrupción en la Superintendencia de Transporte.

Se trata del cabo Miguel Montiel, quien se encontraba uniformado con el arma de servicio y una pancarta en la que denunció corrupción en la Superintendencia de Transporte. Además, también reclamó por el abandono de la obra social y el Hospital Churruca

Video: FM La Patriada.

El agente reveló que cobra un sueldo de $700.000 lo obliga a tener trabajos paralelos para sobrevivir. “Soy cabo auxiliar de la Justicia, cabo de la Policía Federal y eso es algo que también incomoda mucho. Yo sé que esto no se puede hacer, no nos podemos manifestar de esta manera, no lo tenemos permitido, pero bueno... yo ya he tomado la decisión”, expresó en diálogo con FM La Patriada, uno de los medios presentes en Casa Rosada.

“Seguramente me van a sancionar, voy a quedarme sin mi vocación de servicio. Entonces me quiero expresar antes de que suceda esto que a que vienen atrás mío, que haya un cambio, una respuesta, por parte del Gobierno mayormente, ya sea por este motivo de corrupción de la Superintendencia de Transporte y que no se olvide de los sueldos, porque también nos faltan herramientas”, añadió.

El cabo Miguel Montiel reveló que cobra $700.000 por mes. Foto: Noticias Argentinas

Sumado a eso, aseguró que la institución policial está “totalmente destruida”. El cabo reveló que votó a Javier Milei y “lo volvería a votar”, aunque advirtió: “No se tiene que olvidar de nosotros. Esto tiene que cambiar. No puede ser así. Nosotros somos policías federales, la seguridad del Estado y de la sociedad”.

Efectivos de seguridad conformaron un cordón policial y el cabo Miguel Montiel fue trasladado a la sede de la Policía Federal Argentina para que realice la denuncia en Asuntos Internos. El reclamo, que llevó la acción de nada menos que esposarse frente a la Casa de Gobierno, expuso las complicaciones económicas de las fuerzas de seguridad y la voluntad de reaccionar públicamente frente a esta situación.

