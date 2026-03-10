Allanamiento en Lomas de Zamora Foto: Captura

Un violento enfrentamiento armado se vivió entre la policía y un grupo de sospechosos en el marco de una investigación por robo de autos y entraderas en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. El allanamiento ocurrió durante una pool party en una casa quinta ubicada en Lomas de Zamora.

Según informaron fuentes del caso, los agentes llegaron al lugar luego de identificar que allí se encontraban al menos dos integrantes de una banda criminal que estaba siendo investigada.

El enfrentamiento comenzó cuando efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron a la propiedad y, según la investigación, un hombre armado abrió fuego desde la planta alta de la casa. Allí, los agentes respondieron con disparos y el sospechoso resultó con una herida en la cabeza y, tras el enfrentamiento, fue trasladado de urgencias al hospital zonal, donde finalmente murió. Por otro lado, luego del operativo, la policía logró detener al resto de los presuntos integrantes de la organización criminal.

La banda investigada por robos de autos

Los detenidos quedaron imputados por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento, por disposición de la UFI N° 3 de Lomas de Zamora. De acuerdo con la investigación judicial, el grupo estaba dedicado al robo de vehículos en el sur del conurbano, que luego eran adulterados para su venta o utilizados para cometer entraderas.

Los investigadores sostienen que la organización tenía una estructura con roles definidos, que incluía el robo de autos, proveedores de armas y documentación, adulteración de autos robado y administradores del dinero obtenido en los delitos

La causa judicial reúne al menos 15 hechos delictivos comprobados vinculados a la banda. En el marco de la investigación se llevaron adelante 33 órdenes de allanamiento y se concretaron 15 detenciones. Según indicaron fuentes judiciales, el presunto líder de la organización ya se encontraba detenido en un penal bonaerense al momento de realizarse los procedimientos.