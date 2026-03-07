Liberaron a la mujer que había apuñalado a un jubilado en La Plata. Foto: X @EsTendenciaEnX

La Justicia dispuso este sábado 7 de marzo la liberación de la mujer que había sido detenida tras apuñalar a un jubilado en Tolosa, al considerar que el hecho ocurrió en un contexto vinculado a la defensa de sus hijos. Sin embargo, seguirá vinculada a la causa mientras avanza la investigación.

Se trata de Magalí Daniela Ojeda, de 28 años, quien había sido arrestada el viernes tras el violento episodio ocurrido en calle 523 entre 18 y 19, en la localidad de Tolosa, en las afueras de La Plata.

La declaración de la mujer ante la fiscalía

Durante la jornada del sábado, Ojeda prestó declaración ante la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N.º 15 del Departamento Judicial La Plata. Luego de escuchar su versión de los hechos, la funcionaria judicial decidió no solicitar su detención, por lo que la mujer recuperó la libertad. De todos modos, continuará imputada por el delito de “homicidio en grado de tentativa” mientras se desarrolla la investigación.

Según trascendió, Ojeda explicó que reaccionó luego de encontrar a Genaro Benjamín Díaz, de 68 años, realizando exhibiciones obscenas frente a sus hijos menores de edad. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer alquilaba una habitación en la vivienda del jubilado.

Cómo ocurrió el ataque en Tolosa

El hecho se conoció cuando la Policía acudió al lugar tras un llamado al 911, que había realizado la propia mujer. Al llegar, los efectivos encontraron al hombre con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y el rostro.

Díaz fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internado en estado grave. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron el cuchillo presuntamente utilizado en el ataque y preservaron la escena para la realización de las pericias correspondientes.

Qué dijo la defensa de la mujer

Ojeda cuenta con la representación de los abogados Juan Manuel Fontana e Isidro Digdanian, quienes adelantaron que solicitarán su sobreseimiento en la causa. Desde la defensa también destacaron que la mujer no tiene antecedentes penales, que no se resistió al arresto y que colaboró con la investigación, elementos que fueron considerados por la fiscalía al momento de resolver su liberación.