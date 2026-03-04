Un hombre le disparó a una mujer en Lomas de Zamora Foto: mauroszeta

Un hombre acusó a su novia de haberle sido infiel y, tras dispararle, la obligó a subirse a la moto en la que estaban circulando. El episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad y ocurrió el lunes por la noche a la altura de la calle Nápoles al 500, en la localidad de Villa Centenario, partido bonaerense de Lomas de Zamora.

En las imágenes se puede ver el momento en el que el hombre frenó la moto en la que viajaba con su novia y, en medio de una discusión, la obligó a bajar. En ese momento comenzó a golpearla y la chica intentó alejarse, pero la violencia incrementó y el agresor intentó dispararle, aunque no logró herirla.

Un hombre le disparó a una mujer en Lomas de Zamora Foto: mauroszeta

“Dejá el celular ahí porque te voy a matar”, se alcanza a escuchar en la filmación. “¿Me vas a meter los cuernos a mí?“, le reclamó una y otra vez a los gritos. La víctima intentó hablar con él, pero el agresor disparó una vez más y la bala la alcanzó mientras intentaba refugiarse detrás de un auto. Fue entonces cuando el atacante le gritó varias veces que se subiera a la moto y, sin esperar a que ella terminara de acomodarse, se la llevó.

Horror en Villa Centenario: un hombre acusó a su novia de infiel, la agarró de los pelos y le disparó en la calle. Fuente X: @mauroszeta

Qué pasó con la chica agredida en Lomas de Zamora

Hasta el momento, se desconoce qué sucedió tanto con la víctima como con el agresor a bordo de la moto, pero se presume que podrían haber ido a un centro de salud local. Los vecinos insisten en que no escucharon la secuencia, pese a que en la grabación pueden escucharse los gritos desesperados de la mujer.

La Justicia ahora analiza el caso e intenta identificar al agresor y la joven. Hasta el momento, según informaron los medios locales, los investigadores no brindaron información al respecto sobre el paradero del agresor.